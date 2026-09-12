Ο Βόλος Elabet βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας ηχηρής μεταγραφής, με τον Ρεμί Καμπελά να είναι μία ανάσα από τον σύλλογο της Μαγνησίας.

Το μεταγραφικό παράθυρο στη χώρα μας κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου, με τις ομάδες σε Superleague και Superleague 2 να προσθέτουν τις τελευταίες πινελιές στα ρόστερ τους. Σε μία τέτοια προσθήκη θέλει να προχωρήσει και ο Βόλος Elabet, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας μεγάλης μεταγραφής.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος από την Μαγνησία είναι ένα βήμα πριν από την απόκτηση του Ρεμί Καμπέλα από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του νέου προπονητή των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και είναι από καιρό στην πόρτα της εξόδου από τους Ερυθρόλευκους.

Ο 36χρόνος πρώην διεθνής αναμένεται να περάσει μέσα στις επόμενες ημέρες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον Βόλο Elabet το συντομότερο δυνατόν.

Ο Καμπελά ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2025 και κατέγραψε 10 επίσημες εμφανίσεις με τους Ερυθρόλευκους, προτού δοθεί δανεικός τον Ιανουάριο του 2026 στη Ναντ, με την οποία «μέτρησε» 12 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ.