Ατρόμητος: Με Περέα αλλά χωρίς Νούνιες κόντρα στον Ηρακλή
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωση την προετοιμασία του για το ματς με (τυπικά) γηπεδούχο τον Ηρακλή που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, από τη στιγμή που το Καυτανζόγλειο δεν είναι έτοιμο. Στην αποστολή των Περιστεριωτών υπάρχει ένα νέο πρόσωπο, καθώς συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθέντας, Χουάν Χοσέ Περέα.
Εκτός του τιμωρημένου Μουτουσαμί σεκτός έχει μείνει ο Κρίστοφερ Νούνιες, λόγω ενός χτυπήματος στην προπόνηση της Πέμπτης στο γόνατο.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουνσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Περέα.
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