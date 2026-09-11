Οι φίλοι του Άρη βρέθηκαν στο περίπτερο της ΠΑΕ στη ΔΕΘ, συναντήθηκαν με παίκτες και τεχνικό τιμ και έστειλαν μήνυμα στήριξης ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής.

Αρκετοί φίλοι του Άρη βρέθηκαν σήμερα (11/9) το απόγευμα στο περίπτερο της ομάδας στη ΔΕΘ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΑΕ και έχοντας την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά ποδοσφαιριστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου.



Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησαν οι Μανού Γκαρθία και Ρικάρντο Βέλιο, ενώ μαζί με τον Μιχάλη Γρηγορίου, στο περίπτερο της ομάδας ήταν σύσσωμο το προπονητικό τιμ, μαζί με τον Γιώργο Γκουγκουλιά.

Οι φίλοι του Άρη φωτογραφήθηκαν με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή, πήραν αυτόγραφα και συνομίλησαν μαζί τους, με το ενδιαφέρον να στρέφεται φυσικά και στο επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μήνυμα του κόσμου ήταν ξεκάθαρο: στήριξη στην ομάδα, πίστη στις δυνατότητες του ρόστερ και προσδοκία για μία διαφορετική εικόνα και ένα θετικό αποτέλεσμα στο κυριακάτικο παιχνίδι.



Η παρουσία στη ΔΕΘ αποτέλεσε μία ακόμη καλή ευκαιρία επαφής της ομάδας με τον κόσμο της, λίγες ημέρες πριν από ένα ντέρμπι υψηλών απαιτήσεων, στο οποίο πλέον έχει στραφεί ολόκληρη η προσοχή του αγωνιστικού τμήματος.

