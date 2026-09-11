Ο Άρης περιμένει τον Τζον Σούταρ στη Θεσσαλονίκη και στα media της Σκοτίας ήδη εξελίσσεται μια συζήτηση που αφορά τη μεταγραφή του 29χρονου κεντρικού αμυντικού.

Η αποχώρηση του Τζον Σούταρ από τη Ρέιντζερς θεωρείται αναμενόμενη για πολλούς και ανεξήγητη γι’ άλλους. Η οπτική εξαρτάται από τα κριτήρια. Βασικότερο όλων είναι η αρνητική εισήγηση του Ντέρεκ ΜακΊνες για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, παρότι μάλιστα οι υπόλοιποι στόπερ δεν ξεκίνησαν καλά τη σεζόν. Η δεύτερη σχετίζεται με τον περσινό αγωνιστικό ρόλο του, τις 46 συμμετοχές του και το γεγονός ότι διαδραμάτισε πρωταγωνιστές ρόλο στην ομάδα.

Η μεταγραφή του Σκοτσέζου κεντρικού αμυντικού στον Άρη είναι από τα βασικά αντικείμενα συζήτησης στα forum των φίλων της Ρέιντζερς, θέση επί του θέματος πήρε όμως και ο πρώην (υπηρεσιακός) προπονητής της ομάδας, Μπάρι Φέργκιουσον, ο οποίος χαρακτήρισε ανεξήγητη την απόφαση του club. «Δούλεψα αρκετά και από πολύ κοντά με τον Τζον για τρεις μήνες. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Στα δικά μου μάτια, ήταν απίστευτος. Πραγματικός επαγγελματίας και αυθεντικός ηγέτης στ’ αποδυτήρια. Μου προκάλεσε έκπληξη ο αποκλεισμός του από την ομάδας στο ξεκίνημα της χρονιάς. Όπου κι αν πάρει, (η νέα του ομάδα) θα πρέπει να ξέρει ότι παίρνει έναν κεντρικό αμυντικού υψηλού επιπέδου», είπε μεταξύ άλλων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επικυρωθεί η ακριβής ημερομηνία άφιξης του Τζον Σούταρ στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα όμως θα φτάσει την Κυριακή (13/9) για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών παράλληλα της διενέργειας ιατρικών και εργομετριών εξετάσεων.