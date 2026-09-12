Ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Μπενφίκα για τον Μπρούμα, με τον Πορτογάλο να υπογράφει για 1+1 χρόνια και να έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Μπενφίκα για την απόκτηση του Μπρούμα, με τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ να ετοιμάζεται πλέον για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη.



Η συμφωνία αφορά συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν, με τον Μπρούμα να αναμένεται αύριο (13/9) στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελευταία διαδικαστικά και να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη κλείνει ουσιαστικά μία υπόθεση που ο Άρης δούλευε εδώ και αρκετές ημέρες, με στόχο την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης.



Με την προσθήκη του Μπρούμα, οι «κιτρινόμαυροι» προσθέτουν στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις, εμπειρία από υψηλό επίπεδο και διαφορετικά χαρακτηριστικά στο ένας εναντίον ενός.