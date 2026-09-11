Ωραίο ποδόσφαιρο, ηγέτης Ταμπόρδα, στη κορυφή ο Παναθηναϊκός και bonus ξεστράβωμα από τον κανονισμό!

O Nίκος Αθανασίου γράφει για την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς, τον Ταμπόρδα που βγήκε ξανά μπροστά και την ελπίδα που γεννά η φετινή έκδοση του Τριφυλλιού!

Δύο στον Λεβαδειακό. Τρία στον ΠΑΟΚ, τρία απόψε και στην Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός σεμνά και ταπεινά επέστρεψε στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2024, πέτυχε το 3/3 και έχει μπροστά του δύο παιχνίδια μέχρι την διακοπή(Παναιτωλικό εντός, Καλαμάτα εκτός) για να πάει με το απόλυτο στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, χτίζοντας έναν δρόμο που εκτός από βαθμούς, φέρνει προσδοκία, ελπίδα και πίστη στον κόσμο, ο οποίος βλέπει πως κάτι καλό χτίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι, δυσκολία με την δυσκολία.

Απόψε το Τριφύλλι ειδικά στο δεύτερο μέρος έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε τρία τέρματα και θα έπρεπε να βάλει άλλα τόσα, χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες για να αυξήσει τον δείκτη του σκορ και βάζοντας τα χέρια στα δικά του μάτια με το γκολ... δώρο που κάνει ο Φαν Ντρόνγκελεν στη Κηφισιά. Είπαμε, όμως και πιο πάνω. Δυσκολία με την δυσκολία, αυτή η ομάδα μαθαίνει, εξελίσσει τον εαυτό της και δείχνει να προοδεύει σταθερά.

Σε ένα βράδυ όπου οι σέντερ φορ που μέχρι πρότινος ήταν... καυτοί, ήταν αρνητικοί, ανέλαβαν δράση όλοι της μεσαίας γραμμής με τον καθένα να δίνει τα δικά του πράγματα και να κάνει την διαφορά. Ο Αντίνο την απίθανη ντρίμπλα και την ασίστ στο 1-0, ο Κάνγκουα την υπέροχη εκτέλεση με το πλασέ, ο Καμαρά απόλυτη κυριαρχία στη μεσαία γραμμή σε ακόμη μια ματσάρα μετά τον ΠΑΟΚ.

Μα πάνω από όλους, ηγέτης, μπροστάρης, με εκατό κιλά... cojones, o Βιθέντε Ταμπόρδα!

Ο Αργεντινός ήταν η νούμερο ένα απειλή. Μία φορά στο πρώτο μέρος, τρεις φορές στο δεύτερο, η μπάλα του έπαιξε περίεργο παιχνίδι με το διπλό δοκάρι αλλά την δουλειά την έκανε και πάλι με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, χαρίζοντας την νίκη. Δεν δίστασε, δεν κώλωσε, δεν τον πήρε από κάτω από τις χαμένες στιγμές και ήταν ξανά εκεί! Έχει πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό εδώ κι ένα μήνα, προσθέτοντας ασίστ, γκολ, ενέργειες υψηλού επιπέδου.

Μετά το 2-1 τα πράγματα απλοποιήθηκαν, ο φοβερός στο δεύτερο μέρος Καλάμπρια έφτιαξε ακόμη μία φάση, ο Ραστόντερ πέτυχε το γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 μέσα σε αποθέωση για μία ομάδα που πέρα από τους βαθμούς, έχει πετύχει κάτι πιο σημαντικό. Έχει γεννήσει την ελπίδα στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου και την Κυριακή κόντρα στον Παναιτωλικό αναμένεται να έχει... ΠΑΟθάλασσα!

Πάμε τώρα και στα απλά.

Μόνο που στην Ελλάδα τα απλά γίνονται σύνθετα και η αλήθεια πρέπει να... βιαστεί για να προκύψουν αφηγήματα περί εύνοιας. Οι δύο κίτρινες του Ζολιμπουά αποτελούν τον ορισμό. Μήπως απαγορεύεται να παίζει με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός; Αυτές οι εποχές έχουν περάσει εδώ και χρόνια, έχουν κλειδωθεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας μαζί με τις πιο σκοτεινές περιόδους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε και στην φάση με το χέρι του Αντόνισε. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ας δούμε αρχικά τι αναφέρει ο κανονισμός:

«Όταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια ΧΩΡΙΣ πρόθεση παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι κι ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται».

Δεν είναι αυτό αρκετό. Τέλεια. Έχει και... δεύτερο πιάτο. Η οδηγία του αρχιδιαιτητή της UEFA, Ροσέτι, μετά την κωμική απόφαση να μην δοθεί χέρι στον Κουκουρέγια κι ενώ η μπάλα κατευθύνεται στο πλεκτό και βρίσκει στο χέρι του στη γνωστή φάση από το EURO2024.

Όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ του διεθνούς Τύπου εκείνη την εποχή:

«Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της UEFA, όταν η επαφή με το χέρι σταματάει ένα σουτ με την μπάλα να κατευθύνεται προς το τέρμα, θα πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται πέναλτι, εκτός εάν το χέρι του αμυντικού είναι πολύ κοντά στην μπάλα και το σώμα».

Το χέρι του Αντονίσε όχι μόνο δεν είναι κοντά στην μπάλα, καθώς έχει μεγάλη απόσταση από τον Ταμπόρδα που εκτελεί αλλά είναι κι εκείνο που τον βοηθά να σώσει την ομάδα του από το γκολ. Αν από την τρίτη αγωνιστική έχουμε φτάσει στο σημείο να θέλουμε να μην δοθεί ο ΟΡΙΣΜΟΣ του πέναλτι, τι θα γίνει στη συνέχεια;

Όπως έχει πει ο Κώστας Βαϊμάκης, ο Παναθηναϊκός είναι σε όλους συμπαθής όταν βολοδέρνει. Όταν έχει τον παραδοσιακό του ρόλο ενοχλεί.

Και είμαστε ακόμη στην αρχή...