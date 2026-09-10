Ο Ζολιμπουά αποβλήθηκε στο δεύτερο μέρος του Παναθηναϊκός - Κηφισιά για φάουλ στον Λιβάι Γκαρσία.

Όπως και στο ματς με την ΑΕΚ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο 64' ο διαιτητής Ματσούκας απέβαλε τον Ζολιμπουά με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φαόυλ στον Λιβάι Γκαρσία.

Η αποβολή του Ζολιμπουά