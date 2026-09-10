Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Λιβάι κέρδισε την αποβολή του Ζολιμπουά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ζολιμπουά αποβλήθηκε στο δεύτερο μέρος του Παναθηναϊκός - Κηφισιά για φάουλ στον Λιβάι Γκαρσία.
Όπως και στο ματς με την ΑΕΚ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο 64' ο διαιτητής Ματσούκας απέβαλε τον Ζολιμπουά με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φαόυλ στον Λιβάι Γκαρσία.
Η αποβολή του Ζολιμπουά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.