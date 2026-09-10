Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε sold out για την αναμέτρηση του Σαββάτου (12/9 για το Πρωτάθλημα) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

Μόλις 3.500 εισιτήρια έχουν μείνει για το Ολυμπιακός - ΟΦΗ. Έται αναμένεται να υπάρξει sold out στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση του Σαββάτου (12/9 και ώρα 19.00).

Ο Ολυμπιακός κάνει μία νέα αρχή. Θα έχει τον νέο του προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα κάνει ντεμπούτο και θα δημιουργήσει την επόμενη μέρα. Άρα θα έχει και μία έξτρα σημασία η στήριξη του κόσμου στο νέο αυτό ξεκίνημα και ειδικά και σε ότι αφορά στα νέα πρόσωπα.