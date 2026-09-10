Ο Βάσκος τεχνικός έπιασε άμεσα δουλειά στον Ρέντη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να του δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του και να περιμένει να οδηγήσει ξανά τους «ερυθρόλευκους» στον δρόμο των επιτυχιών

Με συμβόλαιο 2+1 ετών αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή.

Η αρχική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορούσε συνεργασία διάρκειας δύο ετών, ωστόσο στην τελική συμφωνία προστέθηκε και ο επιπλέον χρόνος, μέσω οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική λεπτομέρεια του συμβολαίου. Η επιλογή της διοίκησης να δώσει στον Αλγκουαθίλ προοπτική τριετίας δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη συνεργασία. Ο Ολυμπιακός δεν επέλεξε έναν προπονητή για μια λύση ανάγκης, αλλά έναν τεχνικό στον οποίο θέλει να επενδύσει και να του δώσει τον χρόνο ώστε να δημιουργήσει τη δική του ομάδα.

Ο Αλγκουαθίλ, άλλωστε, έχει ήδη πιάσει δουλειά. Από το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) βρέθηκε στον Ρέντη, γνώρισε τους ποδοσφαιριστές και μίλησε μαζί τους για όσα περιμένει από εκείνους. Το πρώτο του μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: δουλειά, αφοσίωση και νοοτροπία νικητή, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να δείξει με την επιλογή του αυτή την εμπιστοσύνη που τρέφει προς τον Βάσκο τεχνικό και την πεποίθησή του ότι μπορεί να αποτελέσει άξιο διάδοχο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η πρόκληση είναι μεγάλη, όμως στον Ολυμπιακό περιμένουν από τον Αλγκουαθίλ να επαναφέρει άμεσα την ομάδα στις επιτυχίες και να ανοίξει ένα νέο, επιτυχημένο κεφάλαιο στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».