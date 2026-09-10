ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Τσάλοφ, έμφαση στην τακτική ενόψει Άρη

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Τσάλοφ, έμφαση στην τακτική ενόψει Άρη

Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Τσάλοφ, έμφαση στην τακτική ενόψει Άρη

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Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη.

Η επιστροφή του Φέντορ Τσάλοφ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί την είδηση από τη σημερινή ενημέρωση του ΠΑΟΚ για την προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Ο Ρώσος επιθετικός πέρασε το προηγούμενο διάστημα στη Μόσχα, όπου συμπλήρωσε τους πρώτους δύο μήνες της αποκατάστασής του και πριν από λίγες ημέρες άφησε τις πατερίτσες, περνώντας πλέον σε πιο εντατικό στάδιο. Ο Τσάλοφ βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του υπό την επίβλεψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, με επόμενο στόχο να αποκαταστήσει τη μυϊκή μάζα στο χειρουργημένο πόδι και σταδιακά να επιστρέψει σε κανονικό βάδισμα.

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη (13/9, 21:00), ο Αλέσιο Λίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική. Μετά την προθέρμανση και το παιχνίδι κατοχής, οι «ασπρόμαυροι» δούλεψαν πάνω στην αμυντική και επιθετική λειτουργία, πριν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με δίτερμα.

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Στο ιατρικό δελτίο παραμένουν αρκετά ονόματα. Εκτός από τον Τσάλοφ, θεραπεία ακολούθησαν οι Μεϊτέ, Γιαννούλης και Σαρρής, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

 

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι θα συνεχιστεί το πρωί της Παρασκευής (11/9).

@Photo credits: PAOK FC
     

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