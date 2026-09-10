Ρέτσος: «Mister,ευχαριστώ για όλα, για τη νοοτροπία και τη σφραγίδα που άφησες στον Ολυμπιακό»

Μέσα από μια ανάρτηση στα Social media ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχαιρέτησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ένας προπονητής που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του Ολυμπιακού, αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Πειραιωτών. Η διοίκηση της ομάδας βρήκε τον αντικαταστάτη του Βάσκου τεχνικού στα μάτια του Αλγκουαθίλ, ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.

Όπως είναι φυσικό.... τα μηνύματα αποχαιρετισμού έπεσαν σαν βροχή από τους ποδοσφαιριστές που έζησαν με τον Μεντιλίμπαρ ίσως τη μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα τους. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες και στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Mister, ευχαριστώ για όλα. Για την εμπιστοσύνη, τη νοοτροπία και τη σφραγίδα που άφησες στον Ολυμπιακό. Ένας αυθεντικός άνθρωπος. Όσα ζήσαμε και πετύχαμε αυτά τα χρόνια θα μείνουν για πάντα σε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Tony & Fran,χαρούμενος που σας γνώρισα και δουλέψαμε μαζί! Μια διαδρομή που θα μείνει. Καλή συνέχεια. Gracias Por todo!».

Ο Ρέτσος συνολικά υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ έπαιξε συνολικά 91 ματς, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα τέσσερις φορές και μοίρασε δύο ασιστ.