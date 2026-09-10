Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτζέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκοτίας, ο Τζον Σούταρ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς η ΠΑΕ επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Μάλιστα, ο πολύπειρος στόπερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Κυριακή (13/9), για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αλλά και τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών.

Όπως ανέφερε η ΠΑΕ Άρης, υπάρχει δεδομένη συμφωνία τόσο με τη Ρέιντζερς – με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 – όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Σούταρ έκανε ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία σε ηλικία 16 ετών και 99 ημερών, ο νεαρότερος στην ιστορία της Νταντί Γιουνάτεντ αλλά κι εκείνης της σεζόν 2013-14. Συνολικά έπαιξε σε 70 αγώνες με την Νταντί πριν μετακομίσει στη Χαρτς τον Φλεβάρη του 2016 στην οποία αγωνίστηκε σε 162 παιχνίδια με απολογισμό πέντε τέρματα και έξι γκολ.

Διακρίθηκε κυρίως για την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι και καθώς ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, η Ρέιντζερς τον απέκτησε (ως ελεύθερο) το καλοκαίρι του 2022. Εκεί ανέβηκε και η αξία του στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Βασικό στέλεχος αλλά και αρχηγός της σπουδαίας ομάδας από τη Σκοτία, με 132 συμμετοχές και παραστάσεις από διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου, συνολικά έπαιξε σε 132 παιχνίδια. Από το 2018 είναι μάλιστα μέλος της εθνικής Σκοτίας καθώς έχει παίξει σε 24 παιχνίδια.