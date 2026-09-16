Ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό (16:45 - ΣΚΑΪ) με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να βελτιώσει τη θέση του στη League Phase, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ετοιμάζει rotation.

Ο Άρης επιστρέφει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και στις υποχρεώσεις του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενος τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 3η αγωνιστική της League Phase, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα έχει αυξημένη σημασία μετά το 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης.



Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τρεις διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις χωρίς νίκη, με ΑΕΚ, Αστέρα και ΠΑΟΚ, και θέλουν απέναντι στη Μαρκό να βγάλουν αντίδραση και να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς η πίεση που έχει δημιουργηθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για νέες απώλειες. Παράλληλα, οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί και για τη βαθμολογική τους θέση στη League Phase, καθώς στην επόμενη αγωνιστική ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Εφόσον, μάλιστα, η εξέλιξη του αγώνα το επιτρέψει, ένα καλό σκορ είναι επίσης επιθυμητό, αφού στη συνολική κατάταξη της διοργάνωσης παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Η αποστολή, πάντως, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία. Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου έχει ξεκινήσει με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές Πρωταθλήματος της SL2 και ο Άρης γνωρίζει ότι θα χρειαστεί σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό.



Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει ξανά σε rotation, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του και το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ηρακλή (19/9). Ο Χαρούπας και ο Βοριαζίδης είναι από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες για το αρχικό σχήμα, ενώ ιδιαίτερη διαχείριση αναμένεται να γίνει στον Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος αγωνίζεται συνεχώς από την έναρξη της σεζόν. Ο Σέρβος μέσος ενδέχεται είτε να πάρει ανάσες είτε να χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο χρόνο, εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει χώρο και για τον Μάρτιν Χόνγκλα. Στην επίθεση, ο Λορέν Μορόν έχει προβάδισμα για να επιστρέψει στην ενδεκάδα, έχοντας και το μομέντουμ από το γκολ που πέτυχε στην Τρίπολη, ενώ ο Καντεβέρε είναι πιθανό να προφυλαχθεί ενόψει Ηρακλή.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Βέλιο αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, με Πετρίς και Χαρούπα στα άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Τιάμ θα επιστρέψει στο κέντρο της άμυνας, έχοντας τον Σούταλο δίπλα του. Στον άξονα ο Βοριαζίδης θεωρείται σχεδόν βέβαιος, με τον Μπασίρου «παρτενέρ» του, ενώ πιο μπροστά ο Μανού Γκαρθία διεκδικεί θέση βασικού. Ο Παλάσιος έχει προβάδισμα δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά, με τον Ράφα Μιρ να παραμένει εναλλακτική επιλογή, ενώ στην κορυφή πιθανότερος είναι ο Μορόν. Πιθανό σενάριο, επίσης, στην αποστολή να βρεθεί και ο Μπρούμα, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα.

Ο Άρης θέλει μέσα από το σημερινό παιχνίδι τη Μαρκό να κάνει το πρώτο βήμα αντίδρασης, πριν από τον Ηρακλή, και να πάει στη διακοπή έχοντας αλλάξει την εικόνα των τελευταίων ημερών.