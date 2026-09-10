ΤΕΛΟΣ Ο ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ: Η επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό | Q&A by Interwetten με Βιρβίλη - Τομαρά

Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό είναι ραγδαίες. Ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί τέλος, ο Aλγκουαθίλ έρχεται και οι Αλέξης Βιρβίλης - Δημήτρης Τομαράς έρχονται να λύσουν κάθε απορία του κόσμου και να κουβεντιάσουν μαζί του.

Τρέχουν οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά την απόφαση του «διαζυγίου» με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο εκλεκτός για τον πάγκο των «ερυθρολεύκων» είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η εκπομπή Q&A by Interwetten με τους Αλέξη Βιρβίλη και Δημήτρη Τομαρά έρχεται να λύσει κάθε απορία του κόσμου για την απόφαση της διοίκησης του Ολυμπιακού και την επόμενη μέρα που ακολουθεί με την έλευση του Αλγκουαθίλ.

Συντονιστείτε στις 16:15 στην εκπομπή Q&A by Interwetten για να μάθετε τις εξελίξεις στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.