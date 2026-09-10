Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: Ο λόγος που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας Ολυμπιακού - Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αλλάξει σελίδα, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από την Τρίτη (9/9), με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να ακολουθεί ως διάδοχος στην τεχνική ηγεσία.
Ο Βάσκος τεχνικός αποχώρησε από τον Πειραιά έχοντας βάλει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας το Conference League του 2024, το νταμπλ τη σεζόν 2024-2025, αλλά και το Σούπερ Καπ. Ωστόσο, η θητεία του ολοκληρώθηκε στις αρχές αυτής της σεζόν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ρεπόρτερ της ομάδας, Κώστας Νικολακόπουλος, εξήγησε στους Galacticos by Elabet το πως έφτασε ο Ολυμπιακός στην απόφαση να λύσει τη συνεργασία του με τον Μέντι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.