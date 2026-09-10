Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: Ο λόγος που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας Ολυμπιακού - Μεντιλίμπαρ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξήγησε στους Galacticos by Elabet το πως οδηγηθήκαμε στο διαζύγιο Ολυμπιακού - Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αλλάξει σελίδα, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από την Τρίτη (9/9), με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να ακολουθεί ως διάδοχος στην τεχνική ηγεσία.

Ο Βάσκος τεχνικός αποχώρησε από τον Πειραιά έχοντας βάλει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας το Conference League του 2024, το νταμπλ τη σεζόν 2024-2025, αλλά και το Σούπερ Καπ. Ωστόσο, η θητεία του ολοκληρώθηκε στις αρχές αυτής της σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρεπόρτερ της ομάδας, Κώστας Νικολακόπουλος, εξήγησε στους Galacticos by Elabet το πως έφτασε ο Ολυμπιακός στην απόφαση να λύσει τη συνεργασία του με τον Μέντι.