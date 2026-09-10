Τους... έφαγες όλους ρε Νίκολιτς!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει την απομάκρυνση όλων των προπονητών των ανταγωνιστών από την άφιξη Νίκολιτς στην ΑΕΚ έως τώρα...

Ένα καλοκαίρι πίσω, ακόμη και τέτοια εποχή αν προτιμάει κανείς, δηλαδή το περσινό Φθινόπωρο, αν κάποιος έλεγε, έγραφε, ή υποστήριζε δημόσια πως, ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήταν ο μοναδικός προπονητής σε όλους τους βασικούς διεκδικητές που θα συνέχιζε στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ, θα τον βάφτιζαν τρελό! Το λιγότερο που θα σχολίαζαν θα ήταν αυτό και θα το συνόδευαν με απαξιωτικά σχόλια για τον αρθρογράφο, με άσχημους χαρακτηρισμούς, με λόγια που δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν σε ένα blog όπως τούτο εδώ τέλος πάντων. Αντιθέτως και σε ένα βαθμό λογικά με την εικόνα που είχε η Ένωση έως και τον Οκτώβριο, ο Σέρβος τεχνικός φάνταζε το μεγάλο φαβορί για να δει την πόρτα της εξόδου, κρίνοντας πάντα με τον ελληνικό τρόπο λειτουργίας των αφεντικών των ομάδων. Στον Δικέφαλο ωστόσο ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε αποδείξει ότι δεν λειτουργεί συνηθισμένα και αποτυχημένα σε αυτό το κομμάτι.

Για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς (και επειδή ευτυχώς τα βίντεο, τα ηχητικά και τα γραπτά, όλα πλέον μένουν) στην ερώτηση που έγινε πολλές φορές έως τα τέλη Οκτωβρίου πέρυσι, αν προκύπτει θέμα προπονητή στην ΑΕΚ, η απάντηση ήταν πάντα αρνητική και προέκυπτε από το ρεπορτάζ... Κάτι που το υπογράμμιζε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του club, ο Μάριος Ηλιόπουλος, σε δημόσιες και μη τοποθετήσεις του τη στιγμή που είχε ήδη από την πρώτη του σεζόν στην κεφαλή του Club ότι τον διακρίνει η υπομονή που συνιστά και το πιστεύει και ο ίδιος: αρετή! Είχε καταρτιστεί ένα σχέδιο, ο ίδιος είχε συναντηθεί με τον Νίκολιτς στο Βελιγράδι όπως είχε επιβεβαιώσει το σχετικό αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta, είχε αναλύσει σε βάθος το πρότζεκτ και το όραμα του και εμπέδωσε ότι αυτός ο προπονητής, ήταν ο κατάλληλος για τη δουλειά. Πράγματα που έπειτα και ειδικά μετά την επιτυχία τα επιβεβαίωσε όλα ο ίδιος ο Ηλιόπουλος...

Όμως ο Νίκολιτς όχι μόνο έμεινε, όχι μόνο είναι εδώ και πρωταγωνιστεί με την ΑΕΚ, έχει ήδη αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος της χώρας και αποδεικνύει στο χορτάρι ότι υπάρχει σχέδιο που υλοποιείται, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην πρόοδο, συνέπεια στην εξέλιξη του αγωνιστικού σχεδίου και φυσικά αποτέλεσμα! Αντίθετα με αυτό που προέβλεπαν κάποιοι για το μέλλον του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της Ένωσης, είναι αυτός τελικά που τους... έφαγες όλους και υποχρέωσε μέσω της επιτυχίας του και του Δικέφαλου, σύσσωμο τον ανταγωνισμό να προχωρήσει σε απομάκρυνση των προπονητών τους. Μα όλους όμως και είναι κάτι που πραγματικά δεν ήταν εύκολο να το περιμένει κανείς. Ίσως να το περίμενε στον Παναθηναϊκό πριν αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ γιατί ήταν συνηθισμένο να συμβαίνει. Όμως ότι θα συμβεί σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που υπήρχαν στους πάγκους των δυο ομάδων οι πλέον επιτυχημένοι προπονητές τους, όπως ήταν οι Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου, δεν το περίμενε κανείς ένα χρόνο πίσω, για να μη πω ούτε καν μερικούς μόλις μήνες...

Ωστόσο συνέβη και μάλιστα ο τελευταίος ήταν ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μιας και προηγήθηκαν οι Ράφα Μπενίτεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Τώρα ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να σιγοτραγουδάει το "κι όμως είμαι ακόμη εδώ" και αν συνεχίσει όπως τώρα εδώ και ένα χρόνο γεμάτο, νομίζω θα έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος φυσικά, να συνεχίσει έως και το 2029 όπως έχει ήδη συμφωνήσει και ανακοινωθεί στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ! Προφανώς και δεν κρίνω καθόλου αν είναι σωστό, ή λάθος, σαν απόφαση αυτό που συνέβη και αποφάσισαν να πράξουν οι διοικήσεις στον ανταγωνισμό. Είναι δουλειά δική τους και των συναδέλφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ των συγκεκριμένων ομάδων να το κρίνουν γιατί είναι δεδομένο ότι γνωρίζουν και πολλά περισσότερα τις αποφάσεις αυτές.

Το συμπέρασμα όμως είναι ένα και δεν αλλάζει: ο ανταγωνισμός κατέληξε στο συμπέρασμα πως την πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν γίνεται να την βάλει από κάτω αν δεν αλλάξει τελικά σχεδόν τα πάντα που αφορούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα... Διότι όλοι τους προχώρησαν σε αντικατάσταση προπονητή και έχουν αποκτήσει όλοι τους, ή θα γίνει σύντομα, διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών για να αλλάξουν και να ενισχύσουν τα ρόστερ τους... Την απάντηση στο ερώτημα αν έπραξαν σωστά θα τη δώσει ο αγωνιστικός χώρος, τα αποτελέσματα, αλλά και ο χρόνος, διότι από τη μία μέρα στην άλλη δουλειά ΔΕΝ γίνεται, μάγοι δεν υπάρχουν, οπότε η λέξη κλειδί παραμένει αυτή που είναι και αρετή: η υπομονή... Όποιος από τον ανταγωνισμό την έχει ...μεγαλύτερη, την υπομονή ντε, θα προκαλέσει και το αποτέλεσμα που επιθυμεί...