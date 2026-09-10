Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής αποχώρησε από τον Ολυμπιακό έχοντας γράψει ιστορία με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού στην πρώτη του χρονιά.

Πέμπτη βράδυ στις 9 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες πριν το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ οι Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ χώρισαν τους δρόμους τους.

Ήταν 11 Φλεβάρη του 2024 όταν ο κόουτς Μεντιλίμπαρ αναλάμβανε τον Ολυμπιακό. Ήταν ξημερώματα της 30ής Μαϊου της ίδιας σεζόν όταν μαζί με τους παίκτες του θα έγραφε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία των Πειραιωτών με την κατάκτηση του Conference League. Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό ever για τον Ολυμπιακό και το πρώτο για ελληνική ομάδα στη χρονιά που οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν και τον τίτλο του Youth League, ήτοι του Champions League των Νέων.

Ο Ισπανός τεχνικός μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών ανέβηκε στον... Όλυμπο και έγινε το απόλυτο «εικόνισμα» στο σπίτι κάθε φιλάθλου των Ερυθρόλευκων αλλά και ο «Στρατηγός» «Μέντι». Ο «El Profesor» του Ολυμπιακού.

Ο ίδιος εκείνη τη βραδιά είχε πει για αυτήν την τεράστια επιτυχία που έβγαλε εκατομμύρια φιλάθλους των Πειραιωτών στους δρόμους: «Ναι τελείωσε (αυτή η διαδρομή) και τελείωσε καλά. Επιμένω ότι ήταν ένας μαραθώνιος. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και εμπόδια. Το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι άξιζε τον κόπο.

Για εμένα είναι μία συνέχεια από πέρυσι. Είμαι ευτυχισμένος. Ξέρω πολύ καλά το τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτή η κατάκτηση του τίτλου, του πρώτου του ευρωπαϊκού. Είναι κάτι που το καταφέραμε όλοι μαζί».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 11 Φλεβάρη του 2024 και αποχώρησε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026

Ο έμπειρος τεχνικός του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής ever με back to back κατακτήσεις ευρωπαϊκών τίτλων, με δύο διαφορετικές ομάδες. Το έκανε μία σεζόν πριν με τη Σεβίλλη, οδηγώντας τους Ανδαλουσιανούς στην κατάκτηση του Europa League. Το έκανε το 2024 με τον Ολυμπιακό, οδηγώντας τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League.

Ο Βάσκος έγινε μόλις ο δεύτερος που σημειώνει ή που σημείωσε εάν το προτιμάτε έτσι αυτό το μυθικό επίτευγμα. Μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν μέχρι πρότινος στη συγκεκριμένη λίστα. Ο Ισπανός είχε οδηγήσει το 2004 τη Βαλένθια στην κατάκτηση του τότε UEFA Cup, ενώ έναν χρόνο αργότερα ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης τη Λίβερπουλ κατακτώντας το Champions League σε εκείνον τον «Θρυλικό» τελικό της Κωνσταντινούπολης.