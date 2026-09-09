Ιβάνοβιτς: ΠΑΟΚ - Στην λίστα του για την επίθεση
Η αναζήτηση επιθετικού συνεχίζεται στον ΠΑΟΚ και το τελευταίο όνομα που επανέρχεται στο προσκήνιο είναι αυτό του Μιχάιλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ.
Μόνο που για τους ανθρώπους του Δικεφάλου ο 21χρονος Σέρβος φορ δεν αποτελεί μία περίπτωση που εμφανίστηκε τώρα στο μεταγραφικό τραπέζι.
Ο Ιβάνοβιτς βρίσκεται στο «ασπρόμαυρο» μπλοκάκι από τις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένας από τους επιθετικούς που έχουν απασχολήσει τον ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προσθέσει ακόμη μία λύση στην κορυφή της επίθεσης.
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Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο πως πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
Ο νεαρός Σέρβος έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του μετά τη μετακίνησή του από τη Βοϊβοντίνα στη Μίλγουολ το καλοκαίρι του 2024 και το όνομά του έχει βρεθεί στα ραντάρ αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, η αγγλική ομάδα κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που από μόνο του δείχνει πόσο υψηλά βρίσκεται ο πήχης για οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να προχωρήσει στην απόκτησή του.
Ο ΠΑΟΚ έχει εξετάσει και συνεχίζει να εξετάζει τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι που να παραπέμπει σε προχωρημένη συμφωνία.
Η αναζήτηση του φορ συνεχίζεται
Στη Μικράς Ασίας δεν έχουν κρύψει ότι μετά την ενίσχυση στις υπόλοιπες θέσεις απομένει η προσθήκη ενός επιθετικού, με τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου να αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η περίπτωση του Γκαετάν Λαμπόρντ παραμένει περίπλοκη, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει παράλληλα και άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης.
Ο Ιβάνοβιτς ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει, βρίσκεται εδώ και μήνες στη λίστα, αλλά τα οικονομικά δεδομένα και το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το όνομά του καθιστούν την υπόθεση ιδιαίτερα απαιτητική.
Με τον χρόνο να πιέζει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις επαφές για τον επιθετικό που θα ολοκληρώσει το παζλ της γραμμής κρούσης, έχοντας ανοιχτές περισσότερες από μία περιπτώσεις.
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