Ο Άρης εστιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού καθώς οι Πορτογάλοι επαναφέρουν το θέμα του Πορτογάλου Μπρούμα.

Βάσει αγωνιστικών αναγκών, είναι ευνόητη η προσθήκη κεντρικού αμυντικού. Πρόκειται εξάλλου για τη θέση στην οποία αποδυναμώθηκε ο Άρης στους τελευταίους εννιά μήνες και μέρος αυτών των συνεπειών φάνηκε στην πρόσφατη βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε στον άξονα. Οι «κίτρινοι» πλέον έχουν εστιάσει στην απόκτηση στόπερ, σύμφωνα μάλιστα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σίρα, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με παίκτη.

Την ίδια ώρα, η πορτογαλική Record επαναφέρει την περίπτωση του 31χρονου Πορτογάλου ακραίου επιθετικού Μπρούμα σημειώνοντας ότι τόσο ο Άρης όσο και η Μποταφόγκο είναι οι δύο ομάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή. Ο Μπρούμα ανήκει στην Μπενφίκα, δεν έχει ρόλο στην ομάδα και μάλιστα προπονείται μόνος του, ξέρει επίσης ότι το μέλλον του στην πορτογαλική ομάδα δεν περιλαμβάνει κάτι διαφορετικό. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε τρία παιχνίδια λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Την ίδια στιγμή, ο Λορέν Μορόν φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕ Λεμεσού και για την ακρίβεια, το club της Κύπρου είναι μεταξύ της περίπτωσης του Ισπανού επιθετικού του Άρη και τους Πιερό της ΑΕΚ. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι τουλάχιστον η υπόθεση του Μορόν είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει για οικονομικούς λόγους.

Είναι φανερό ότι ο έμπειρος επιθετικός αποτελεί την 4η επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου στη θέση του φορ, ωστόσο, έχει συμβόλαιο 1.000.000 ευρώ και η ΑΕ Λεμεσού δεν προτίθεται να καλύψει σημαντικό μέρος αυτού. Βάσει των τωρινών δεδομένων, δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Προϋποθέσεις θα δημιουργηθούν ένα κι εφόσον η ομάδα της Κύπρου καλύψει το συντριπτικό μέρος του συμβολαίου του παίκτη στον Άρη και φυσικά αποδεχθεί ο τελευταίος την προοπτική μετακόμισης στην Κύπρο.