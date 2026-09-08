Ο Τζέσι Μπισιβού βρέθηκε κοντά στον Ολυμπιακό αλλά ο Χάνσι Φλικ επέλεξε να τον κρατήσει στην Μπαρτσελόνα και τώρα εκείνος είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στο Champions League.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με την πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα στα μέσα Αυγούστου για την απόκτηση του Τζέσι Μπισιβού που είχε αποκτηθεί αντί 6,5 εκατ. ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο 18χρονος εξτρέμ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης και είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα, κάτι που έκανε τον Χάνσι Φλικ να μπλοκάρει τον δανεισμό του στους Πειραιώτες και να τον κρατήσει στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σε ένα ματς με τη Β' ομάδα αλλά ανάρρωσε τόσο γρήγορα που είναι πλέον διαθέσιμος για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Μάλιστα, έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα παρά τον τραυματισμό του και το αξιοσημείωτο είναι ότι πιάνει θέση στη λίστα A και όχι στη Β.

Στην Ισπανία μεταδίδουν ότι ο Γερμανός προπονητής είναι πιθανό να του δώσει χρόνο συμμετοχής στο ματς με τη Φέγενορντ ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής και στη La Liga.