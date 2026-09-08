Ολυμπιακός: Μία σοβαρή αδυναμία 2,5 ετών που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta την στεναχώρια του για κάτι που βλέπει στον Ολυμπιακό και ποτέ δεν διορθώνεται.

Αυτό που με στενοχωρεί είναι όταν υπάρχει στην ομάδα ένα ξεκάθαρο πρόβλημα και δεν γίνεται προσπάθεια για να λυθεί.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα: μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ ήταν και είναι ότι έχει μέσα στο παιχνίδι νεκρά διαστήματα. Έχει δεκάλεπτα, στα οποία είναι σαν να μην παίζει ρε παιδί μου. Πρόκειται για κάτι που είχαμε δει με το που είχε έρθει, όταν στο 1-4 από τη Μακάμπι στο Καραϊσκάκη έχανε 0-2 στο πρώτο δεκάλεπτο. Και πέρασαν δυόμιση χρόνια και δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Έπαιξε ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι με τη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν και τι είδαμε και στα δύο παιχνίδια: να έχουν οι Ολλανδοί από ένα 10λεπτο στο καθένα, στο οποίο έκαναν συνεχώς φάσεις, τέσσερις-πέντε (!), χωρίς οι «ερυθρόλευκοι» να προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Απλά μέσα στο Καραϊσκάκη έχασαν όλες τις ευκαιρίες, ενώ στη ρεβάνς στην Ολλανδία έκαναν ένα γκολ, ισοφάρισαν και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι της πρόκρισης, την οποία και πήραν τελικά.

Και είναι πραγματικά κάτι το ακατανόητο, πώς δεν σκύβουν στο πρόβλημα ο προπονητής, οι συνεργάτες του και οι παίκτες για να το λύσουν. Με συνέπεια να βλέπουμε υπερβολικά συχνά την ομάδα για ένα δεκάλεπτο μέσα σε ένα παιχνίδι να βραχυκυκλώνει εντελώς, να παθαίνει μπλακ άουτ και να τρώει τη μία φάση μετά την άλλη και κατ΄ επέκταση να χάνει βαθμούς και στόχους. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο τις προάλλες, να παίζει ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη με τον Αστέρα, με μηδέν βαθμούς και γκολ 1-6 στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, και από το 64’ έως το 70’ οι γηπεδούχοι να έχουν πέντε τελικές, με αποκορύφωμα τη χαμένη ευκαιρία για το 1-1 στο 70’.

Είναι δε να απορεί κανείς, πώς δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ποια μπορεί να είναι αυτή; Θα πω το πιο απλό: όταν βλέπεις ότι αρχίζει η ομάδα σου και χάνει στροφές, χάνοντας και τον έλεγχο και φαίνεται ότι θα γίνεται επικίνδυνος ο αντίπαλος, μία αντίδραση θα μπορούσαν να ήταν κάποιες πιο γρήγορες αλλαγές. Για να σπάσει ο ρυθμός του αντίπαλου.

Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, πιθανότατα και καλύτεροι, με τη διαφορά ότι δεν βλέπουμε κανένα. Κι έτσι ο Ολυμπιακός επαφίεται στην τύχη να φάει κάποιο γκολ η, να την γλιτώσει. Στην Τρίπολη το γλίτωσε το γκολ κι έμεινε το 1-0, στον Βόλο δεν το γλίτωσε το γκολ κι έγινε το 1-1. Να θυμίσω ότι δύο λεπτά πριν το γκολ του Κόμπα, ο Βόλος είχε βρεθεί πάλι σε θέση βολής, αλλά δεν είχε τελειώσει καλά τη φάση ο Χαραλαμπόγλου.

Να ξέρετε δε ότι τη συγκεκριμένη αδυναμία του Ολυμπιακού εύκολα πλέον την αντιλαμβάνονται οι αντίπαλοι του. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ στις δύο νίκες του στην Τούμπα για το πρωτάθλημα, του έβαλε δύο γκολ στο 65΄και στο 75’ στο 3-1 και δύο γκολ στο 63’ και στο 75’ στο 2-1. Αλλά και στη νίκη του 2-0 στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο, του έβαλε άλλα δύο γκολ στο 7’ και στο 15’! Γιατί ο Λουτσέσκου είχε καταλάβει το πρόβλημα και κτυπούσε εκεί.

Το ερώτημα είναι, βέβαια, γιατί στο Ρέντη τόσο καιρό δεν «δουλεύεται» και δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.

Άσχετο: Είναι η τρίτη φορά που στήθηκε μπλόκο στον Ολυμπιακό στον Βόλο και λειτούργησε (0-0, 2-2, 1-1). Τρεις φορές μέσα σε εφτά χρόνια δεν είναι και λίγες. Και τις τρεις φορές ήταν κι από τους δύο «μαύρους».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα όχι καλής ψυχολογίας η, έλλειψη αρκετής ποιότητας, αλλά θυμηθείτε δύο στιγμές του αγώνα στον Βόλο. Και οι δύο αφορούν ριμπάουντ που παίρνουν παίκτες του Ολυμπιακού, μετά από κόρνερ υπέρ της ομάδας τους και διωξίματα των αμυνόμενων.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις είχαμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Σουτ τραγικά άστοχα, τόσο από τον Σάλιακα, όσο και από τον Ρόκα. Από θέσεις από τις οποίες με ένα καλό σουτ, εύκολα μπορείς να απειλήσεις τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αλλά και γενικότερα δεν βλέπουμε καλά τελειώματα. Φτάνει η μπάλα έξω από την περιοχή, είναι ο Έσε για να πάρει την απόκρουση και η μπάλα θα πάει από το σουτ που θα κάνει στο πρώτο κορμί παίκτη της άλλης ομάδας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍

🚨🤯 NEOM SC have just ended Al Hilal’s 47-game unbeaten run in the Saudi Pro League.



It’s an incredible story. Operating with a fraction of Al Hilal’s summer spending, NEOM went away to the Saudi Pro League giants and won 2-0.



A huge statement from a project being carefully… pic.twitter.com/y1dkZeOqlM — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 7, 2026