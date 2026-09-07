Το Καυτανζόγλειο Στάδιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 2-0. Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς δίχως να έχει αγωνιστεί στη φυσική της έδρα κι αυτό τελικά θα πάρει περαιτέρω καθυστέρηση.

Το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής μεταξύ του Γηραιού και του Ατρομήτου, η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (12/9 - ΣΚΑΪ) στις 21:00 είχε οριστεί από τη Λίγκα να γίνει στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, όμως αυτό δεν αναμένεται να γίνει, καθώς ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι ακόμα έτοιμος για τη διεξαγωγή αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο το ματς των Θεσσαλονικιών με τους Περιστεριώτες θα γίνει εκτός πόλης και με τα ισχύοντα δεδομένα όλα συνηγορούν πως ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Θυμίζουμε πως στο ματς με τον Αστέρα AKTOR o Ηρακλής ζήτησε αντιστροφή έδρας και οι Αρκάδες το δέχτηκαν, όμως εν προκειμένω αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς στο Περιστέρι θα φιλοξενηθεί ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Βόλο.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως ο Ηρακλής θα παίξει το πρώτο του ματς στο Καυτανζόγλειο σε περίπου ένα μήνα, στο ματς της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.