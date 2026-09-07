Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα πιθανά και απίθανα πράγματα έκανε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και τις καλοκαιρινές «πόρτες» του Τριφυλλιού για τον Έλληνα φορ.

Ο σπουδαίος, Γιάννης Τσορτέκης, έχει προσφέρει μέσα από το «Μικρό Ψάρι» του Οικονομίδη μία από τις κορυφαίες ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου της σύγχρονης εποχής. «Τι φτιάξατε εκεί ρε μ@λ@κ#; Τι παράσταση δώσατε; Τι σόου ήταν αυτό ρε φίλε; Και γαμώ τα σόου να πούμε». Ατάκα που μπορεί να περιγράψει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τα όσα έκανε ο Ανδρέας Τεττέη το βράδυ της Κυριακής στο χορτάρι του ΟΑΚΑ. Και παράσταση, και τι έφτιαξε και τι σόου έδωσε και τι πανηγυρισμούς έκανε. Όλα ένα κι ένα με την δική τους ξεχωριστή σημασία.

Ο τύπος που είχε παχύνει, ο τύπος που έχασε την έκρηξή του, ο τύπος που δεν ήταν ο ίδιος με πέρσι όπως έσπευσαν να διαφωτίσουν την ελληνική ποδοσφαιρική κοινή γνώμη μέσα στο κατακαλόκαιρο οι ειδήμονες και πανεπιστήμονες των social media, πήρε παραμάζωμα την άμυνα του ΠΑΟΚ, ήταν ο mvp του πρώτου ντέρμπι της σεζόν και έκανε τα πάντα! Για την ιστορία, το διάστημα που ο Τεττέη ήταν «βαρύς» ποδοσφαιρικά λόγω της πρώτης σκληρής προετοιμασίας στη ποδοσφαιρική του ζωή, είχε διαβεί την πόρτα της υπερκόπωσης και στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευθεί με ίωση.

Ο διεθνής άσος τα έκανε όλα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όλα.

Πέτυχε το 2-0 με μία ενέργεια 100% δική του. Ο ορισμός του προσωπικού γκολ. Δεν είναι μόνο ο Μπαταούλας τον οποίο τον πήγε... βόλτα. Τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ σε μικρό χώρο δεν κατάφεραν να τον κάνουν καλά.

Σημείωσε το 3-0 με εξαιρετική κίνηση στον χώρο, ποιοτική κεφαλιά, λέγοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Κινγκς Κάνγκουα για την πάρε-βάλε ασίστ.

Κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο στο 15', αναγκάζοντας τον Ισπανό στόπερ να τον ανατρέψει και ενώ έχει κάνει κίνηση στο χώρο για να εκμεταλλευθεί το κάθετο πέρασμα του Ταμπόρδα. Βούτυρο στο ψωμί του αυτές οι φάσεις. Μεγάλο το ρίσκο του Μιχαηλίδη να προσπαθήσει να κόψει την πάσα, οι 1vs1 καταστάσεις με τον Τεττέη είναι «κίνδυνος-θάνατος» για κάθε αντίπαλη άμυνα.

Μέσα σε όλα τα παραπάνω, κέρδισε κι ένα πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Δεν ήταν μόνο αυτά, όμως. Η παράσταση, το σόου, αυτά που έφτιαξε το βράδυ της Κυριακής είχαν και δύο πανηγυρισμούς ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Το σπριντ προς το πέταλο, το καβάλημα στο κάγκελο, η τρέλα μαζί με τους οπαδούς. Pure football. Και φυσικά η αφιέρωση στον νεαρό του φίλο που παλεύει για την ζωή του. Υπέροχη ανθρώπινη στιγμή από έναν ποδοσφαιριστή που αν καταφέρει να διατηρήσει το μυαλό και τον ψυχισμό του εκεί που ήταν στην Κηφισιά (όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό), θα έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό του.

Μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για τον Τεττέη, αξίζει να αναφέρουμε πως το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είχε κρούσεις για την παραχώρησή του κι ένα σοβαρό ενδιαφέρον από τη Ιταλία. Η απάντηση; «Δεν πωλείται». Μία απάντηση που φανερώνει δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την τεράστια πίστη στις ικανότητές του και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει και φέτος και το δεύτερο πως στο «πράσινο στρατόπεδο» θεωρούν ό,τι δεν έχει φτάσει ακόμη στο peak της χρηματιστηριακής του αξίας...

Υ.Γ1: Ξεκίνησε η προπαγάνδα, για παιδιά του παιδικού σταθμού ούτε καν του νηπίου, πως η κυβέρνηση θέλει να δώσει το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Όπως το δίνει κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι και σήμερα. Επτά σερί έχουν πάρει οι «πράσινοι», «100-0» διαιτησίες είχαν υπέρ τους και πάει λέγοντας. Κι όλα αυτά γιατί το Τριφύλλι έκανε το 2/2 και σε ένα ντέρμπι που έπρεπε να τελειώσει 5 και 6-1 υπάρχει μια φάση για την οποία «φωνάζει» ο ΠΑΟΚ...