Στις επιλογές της Εθνικής Ζιμπάμπουε επιστρέφει ο Τίνο Καντεβέρε, με τον επιθετικό του Άρη να συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη προεπιλογή.

Στις επιλογές της Εθνικής Ζιμπάμπουε επιστρέφει ο Τίνο Καντεβέρε, με τον επιθετικό του Άρη να συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη προεπιλογή του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, Ραμόν Καταλά.

Ο 30χρονος φορ επανέρχεται στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του έπειτα από αρκετούς μήνες απουσίας, έχοντας αφήσει πίσω το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε κρατήσει εκτός από το Unity Cup του Μαΐου στο Λονδίνο.

Η επιστροφή του έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία έχει ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Άρη στο ξεκίνημα της Super League, είναι, αυτή τη στιγμή, ο πρώτος φορ στην ιεραρχία του Μιχάλη Γρηγορίου, στοιχείο που του επιτρέπει να επιστρέψει πλέον και στις διεθνείς υποχρεώσεις με μεγαλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα.

Ο Καντεβέρε αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες επιλογές της Ζιμπάμπουε και η παρουσία του στην πρώτη λίστα του Καταλά δείχνει ότι υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια. Η Ζιμπάμπουε έχει μπροστά της δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Σιέρα Λεόνε σε ουδέτερο γήπεδο στο Μαρόκο, ενώ στις 28 του μήνα θα αγωνιστεί απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.