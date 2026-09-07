Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα αναμένεται να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Η γαλλική ιστοσελίδα «footmercato» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη, μετά από συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 28χρονος Γάλλος επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής στα δύο τελευταία παιχνίδια των «κίτρινων», αφού δεν υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το γαλλικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν θα ζητήσει μάλιστα χρήματα για την παραχώρησή του, επιτρέποντάς του να μείνει ως ελεύθερος.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι τον καλοκαίρι του 2028 ενώ εκείνος τον απέκτησε τον περσινό Σεπτέμβριο πληρώνοντας περίπου 700 χιλ. ευρώ στη Λέγκια Βαρσοβίας.