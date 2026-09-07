Σε ποιες χώρες παραμένει ανοιχτή η μεταγραφική αγορά

Ο Ολυμπιακός βγήκε στην αγορά για φορ και το Gazzetta σας θυμίζει σε ποιες χώρες παραμένει ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρα του καλοκαιριού.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί έφερε τον Ολυμπιακό πίσω στο σαφάρι για εύρεση φορ και έχει χρόνο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όταν και θα κλείσει το παράθυρο στην Ελλάδα ωστόσο όποιος παίκτης αποκτηθεί, δεν θα μπορεί να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του League Phase του Europa League.

Από εκεί και πέρα, οι αγορές που είναι ακόμα ενεργές σε Ευρώπη και όχι μόνο, είναι αυτές που μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα λύση για τους Πειραιώτες ή για όποια ελληνική ομάδα θέλει να αποκτήσει παίκτη, δεδομένου ότι στις χώρες που ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδος, ίσως να είναι δύσκολο να πουλήσουν κάποιον ποδοσφαιριστή καθώς δεν θα μπορούν να αποκτήσουν άλλον στη θέση του.

Αρχικά, σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Ρουμανία και αύριο έχουμε φινάλε σε Κροατία, Σλοβενία και Ελβετία. Στις 09/09 ρίχνουν την αυλαία οι Βουλγαρία, Κύπρος και Τσεχία ενώ στις 10 του μηνός κλείνει το παράθυρο για Πολωνία, Αζερμπαϊτσάν ενώ στις 12 θα έχουμε φινάλε στην Αρμενία.

Μία μέρα πριν την Ελλάδα, στις 14/09 έχουμε D-Day στη Σλοβακία ενώ η Σερβία κλείνει τις μεταγραφές της στις 19/09 με τελευταία τα ΗΑΕ στις 28/09. Να θυμίσουμε ότι μετά τις 15/09 και μέχρι το τέλος του μήνα, οι ελληνικές ομάδες μπορούν να αποκτήσουν μόνο ελεύθερους παίκτες.