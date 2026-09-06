Ο Αφρικανός διεθνής φορ του Ολυμπιακού με post στο Instagram του στα αραβικά και στα αγγλικά αναφέρθηκε στον τραυματισμό του και όχι μόνο.

Ο Ελ Καμπί μετά την επέμβασή του έχει ένα πράγμα κυρίως στο μυαλό του: το να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού. Σε πρώτη φάση ωστόσο ο διεθνής φορ σε Insta Story του έγραψε: «Γειά σας. Όπως ξέρετε όλοι χθες τραυματίστηκα στην διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Θεό που έκανα την επέμβασή μου σήμερα και ήταν πετυχημένη. Την έκανε ο γιατρός του Ολυμπιακού.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες και το επιτελείο (της ομάδας) για την στήριξη που σημαίνει πολλά για μένα. Ευχαριστώ και τον εκπληκτικό κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και κάθε προσευχή που μου στείλατε. Νιώθω την αγάπη σας από απόσταση και είμαι πραγματικά ευγνώμων και νιώθω ευλογημένος. Θεού θέλοντος θα γυρίσω πίσω δυνατότερος».