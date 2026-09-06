Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξεπερνούν τις 30.000.

Πρώτο ντέρμπι της σεζόν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δίνουν δυναμικό παρών στο ΟΑΚΑ.

Στο γήπεδο του τριφυλλιού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ είναι περισσότεροι από 30.000 φίλοι της ομάδας κι έχουν δημιουργήσει θερμή ατμόσφαιρα.

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