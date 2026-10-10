Νίκολιτς: «Ενέργεια και συγκέντρωση σε υψηλά επίπεδα, το μυαλό του Κουτέσα είναι εδώ»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ με 3-0.

Η ΑΕΚ επέστρεψε δυνατά στη δράση, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0. O Mάρκος Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη Magenta TV στάθηκε στη συγκέντρωση των παικτών του και έκανε ειδική αναφορά στον εξαιρετικό Ντέρεκ Κουτέσα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Τρία γκολ που σημειώθηκαν από στατικές φάσεις, μπορούσαμε να σκοράρουμε κι αλλιώς. Το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε πολύ καλά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που μας δυσκόλεψε.

Είναι η μόνη ομάδα που μας κέρδισε από τον περασμένο Οκτώβριο. Αξίζαμε αυτή τη νίκη με την απόδοση των παικτών μας. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και μετά από αυτές τις 3 εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς».

Για τον Κουτέσα: «Εξαιρετικός παίκτης. Η σημερινή συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα και της παρουσίας του στις προπονήσεις. Το μυαλό του είναι εδώ. Ίσως δεν έπαιζε στα προηγούμενα παιχνίδια γιατί το μυαλό του ήταν στο αν θα μείνει ή θα φύγει. Το μυαλό του είναι τώρα εδώ. Θα χρειαστούμε κάθε παίκτη σε αυτή την σεζόν, να δώσουν όλοι τα μέγιστα, όπως σήμερα ο Ντέρεκ».