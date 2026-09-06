ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Αλέσιο Λίσι για τη μάχη του ΟΑΚΑ

Σάββας Τζιομπάνογλου
ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Αλέσιο Λίσι για τη μάχη του ΟΑΚΑ

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Ο Ιταλός τεχνικός επαναφέρει τον Τσέχο τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια και ποντάρει στην ταχύτητα των Άλι και Ζίβκοβιτς στα άκρα.

Ο Αλέσιο Λίσι παρατάσσει την ομάδα του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε σχηματισμό 4-2-3-1 που σε φάση άμυνας θα μετατρέπεται σε 4-4-2.
Ο Ιταλός τεχνικός επαναφέρει στην εστία του τον Γίρι Παβλένκα και έχει μπροστά του σε τετράδα στην άμυνα τον Τζόντζο Κένι δεξιά, τους Αρίτζ Ελουστόντο και Γιάννη Μιχαηλίδη στα στόπερ και τον Δημήτρη Γιαννούλη αριστερά.
Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν Σανταμαρία και Ζαφείρης ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Εντιαγιέ. Πίσω από τον Αφρικανό φορ θα κινείται ο Πέλκας με τον Τάχα Άλι και τον Ζίβκοβιτς στα δυο άκρα της επίθεσης.

Την ενδεκάδα του Δικεφάλου αποτελούν οι Παβλένκα- Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιάννούλης- Σανταμαρία, Ζαφείρης- Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι- Εντιαγιέ.

Στον πάγκο βρίσκονται: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Θυμιάνης Καμαρά,Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Τάισον,Χατσίδης, Μύθου.

 

@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
     

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