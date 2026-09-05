Γρηγορίου: «Δεν αναπληρώνεται η απώλεια του Φαμπιάνο»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην αδυναμία του Άρη στον άξονα και στην απώλεια του Φαμπιάνο Λέισμαν η οποία δεν αναπληρώνεται…

Ο Άρης γνώρισε βαριά ήττα από την ΑΕΚ και ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της ομάδας του αλλά και στην κατάρρευσή της μετά το 2-0. «Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτε από αυτά που γνωρίζουμε να κάνουμε. Ήμασταν παθητικοί, δεχθήκαμε ένα γκολ και αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να μπορέσουμε να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι.

Ανεβάσαμε τις γραμμές και μέχρι το δεύτερο γκολ σταθήκαμε καλύτερα στο γήπεδο αλλά μετά από αυτό το γκολ και σε μία θέση στην οποία πονούσαμε σήμερα, γιατί ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδας… Δεχθήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα, και το πρώτο και το δεύτερο γκολ σίγουρα. Μετά το δεύτερο γκολ τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι στο παιχνίδι και μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα για μας», είπε στα κανάλια COSMOTE.