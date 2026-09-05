Ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε με το ιατρικό επιτελείο να βάζει γρήγορα τον ώμο του στην θέση του. Πόσο θα λείψει.

Ο Γιοέλ Ρόκα - που χτύπησε στο β' μέρος στο Βόλος ELABET - Ολυμπιακός (1-1) - έχει υποστεί εξάρθρωση ώμου. Ο γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, λειτούργησε γρήγορα και αποτελεσματικά και έβαλε τον ώμο του στην θέσηγ του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Ισπανός εξτρέμ θα χάσει όλα τα παιχνίδια των Πειραιωτών μέχρι την διακοπή στα τέλη Σεπτεμβρίου.