Σενάρια από την Πολωνία φέρνουν τον 23χρονο Κολομβιανό εξτρέμ της Λέχια Γκντανσκ στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Λέχια Γκντανσκ διατηρείται το όνομα του Καμίλο Μένα, με δημοσιεύματα να βάζουν και τον ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την απόκτησή του 23χρονου εξτρέμ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτά, η Λέχια Γκντανσκ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του Κολομβιανού ακραίου. Στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή φέρεται να εμπλέκονται αρκετοί σύλλογοι, καθώς εκτός από τον Δικέφαλο, στο «παιχνίδι» αναφέρονται η Λουντογκόρετς, η Αλ Αΐν και η Αλ Χιλάλ.

Ο Μένα που αγωνίζεται με την ίδια άνεσα στα δυο άκρα της επίθεσης έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το 2028.