Ο Γιώργος Πρίντζελης έκανε έκπληξη στους Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση καθώς βρέθηκε σήμερα (5/9) στο Παλέ.

Συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα μα πάνω απ’ όλα καλοί φίλοι, οι τρεις άνδρες αντάμωσαν σήμερα (5/9) στο Αλεξάνδρειο. Ο Γιώργος Πρίντεζης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για προσωπικούς λόγους, ήθελε να συναντήσει τους Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση κι έτσι βρέθηκε στο Nick Galis Hall, λίγο πριν την προπόνηση του Άρη. Οι «κίτρινοι» συνέχισαν σήμερα το πρόγραμμα προετοιμασίας τους και αύριο (6/9) θα αντιμετωπίσουν τον Βίκο Falcons σε φιλικό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Nick Galis Hall.