Άρης: Σπανούλης, Ζήσης και Πρίντεζης αντάμωσαν στο Παλέ
Συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα μα πάνω απ’ όλα καλοί φίλοι, οι τρεις άνδρες αντάμωσαν σήμερα (5/9) στο Αλεξάνδρειο. Ο Γιώργος Πρίντεζης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για προσωπικούς λόγους, ήθελε να συναντήσει τους Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση κι έτσι βρέθηκε στο Nick Galis Hall, λίγο πριν την προπόνηση του Άρη. Οι «κίτρινοι» συνέχισαν σήμερα το πρόγραμμα προετοιμασίας τους και αύριο (6/9) θα αντιμετωπίσουν τον Βίκο Falcons σε φιλικό παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Nick Galis Hall.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.