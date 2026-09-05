Βόλος - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
«Ποδαρικό» στην 3η αγωνιστική της φετινής Stoiximan Superleague κάνουν σήμερα (5/9, Live από το Gazzetta) Βόλος και Ολυμπιακός, στο γήπεδο της ομάδας από τη Μαγνησία.
Οι «ερυθρόλευκοι» με ξεκάθαρο στόχο να κάνου το δεύτερο φετινό διπλό και το 3/3 στο πρωτάθλημα πηγαίνουν στο Πανθεσσαλικό, κόντρα σε έναν Βόλο που θα κάνει το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να προκαλέσει... ζημιά στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.
Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:00 και η μετάδοση θα γίνει μέσω του Cosmote Sport 9.
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