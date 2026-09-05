Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής (5/9) αναμέτρησης του Ολυμπιακού στον Βόλο.

«Ποδαρικό» στην 3η αγωνιστική της φετινής Stoiximan Superleague κάνουν σήμερα (5/9, Live από το Gazzetta) Βόλος και Ολυμπιακός, στο γήπεδο της ομάδας από τη Μαγνησία.

Οι «ερυθρόλευκοι» με ξεκάθαρο στόχο να κάνου το δεύτερο φετινό διπλό και το 3/3 στο πρωτάθλημα πηγαίνουν στο Πανθεσσαλικό, κόντρα σε έναν Βόλο που θα κάνει το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να προκαλέσει... ζημιά στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:00 και η μετάδοση θα γίνει μέσω του Cosmote Sport 9.