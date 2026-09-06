Το μπασκετικό τμήμα του Ηλυσιακού απομάκρυνε εσπευσμένα μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας, έπειτα από απαράδεκτο σχόλιο εις βάρος του Σιαμπάνη αναφορικά με τον τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Δραστικά μέτρα πήρε το μπασκετικό τμήμα του Ηλυσιακού! H ομάδα της National Ligue 1 έλυσε τη συνεργασία της με μέλος του staff, το οποίο προέβη σε μια απαράδεκτη και χυδαία τοποθέτηση για τον 26χρονο τερματοφύλακα του Βόλου, που συγκρούστηκε με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί στη φάση του πολύ σοβαρού τραυματισμού του Μαροκινού φορ του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αθηναϊκής ομάδας, η οποία καταδίκασε απερίφραστα την εν λόγω χειρονομία, το μέλος του τεχνικού επιτελείου έκανε το προσβλητικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σύλλογος απομάκρυνε άμεσα το συγκεκριμένο άτομο από τους... κόλπους του οργανισμού, αφού όπως έγραψε στην ανακοίνωσή του καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηλυσιακού:

«Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να τοποθετηθεί δημόσια για ένα περιστατικό που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που πρεσβεύει ο σύλλογός μας.

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στον αγώνα με τον Βόλο, δημοσιεύτηκε από μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ήταν χυδαίο, προσβλητικό και απολύτως απαράδεκτο απέναντι στον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Ηλυσιακό.

Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν χωρούν στον σύλλογό μας προσβολές, χυδαιότητες, εμπάθεια ή οποιαδήποτε μορφή έλλειψης σεβασμού προς αθλητές, προπονητές και ανθρώπους του αθλητισμού.

Με απόφαση του προπονητή της ομάδας μας, κ. Μυριούνη, το συγκεκριμένο μέλος του τεχνικού επιτελείου απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι ο Ηλυσιακός δεν δείχνει και δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις εκφράζει.

Ο σεβασμός στον αντίπαλο, στον αθλητή και πάνω απ’ όλα στον άνθρωπο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον σύλλογό μας.

Σε μια στιγμή κατά την οποία όλοι οφείλουμε να στεκόμαστε με ανθρωπιά απέναντι σε έναν σοβαρό τραυματισμό, τέτοιες τοποθετήσεις δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και πολύ περισσότερο στον Ηλυσιακό.

Ο Ηλυσιακός προχωρά μπροστά με καθαρές αρχές, σεβασμό και αξιοπρέπεια».