Ολυμπιακός: Non stop η στήριξη του κόσμου του, τώρα με Βόλο ELABET
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Για ακόμα ένα φετινό εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Ολυμπιακού ο κόσμος του δίνει δυναμικότατο παρών. Περίπου 7.000 ο ερυθρόλευκος κόσμος.
Ο κόσμος της ομάδας του Ολυμπιακού - που αποθέωσε ξανά πριν από αγώνα τον Μεντιλίμπαρ - βρέθηκε και στο Πανθεσσαλικό όπως είχε συμβεί και στο ματς της Τρίπολης. Οι φίλοι των Πειραιωτών (που είναι περίπου 7.000 στις εξέδρες) αποτελούν έτσι τον ιδανικό 12ο παίκτη του Ολυμπιακού και στο Βόλος ELABET - Ολυμπιακός, ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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