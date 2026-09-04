Ο Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Πουέρτα δεν έφευγε από τον Ρέντη»!

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στάθηκε στον απόλυτο επαγγελματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα στα πρώτα του 24ωρα.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ξεκάθαρα μία πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Στην αναφορά του στο ρεπορτάζ στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ο Κώστας Νικολακόπουλος τόνισε ότι ο Κολομβιανός χαφ δεν έφευγε από τον Ρέντη θέλοντας να δουλέψει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δείτε το τι είπε από το 01.48.10 της εκπομπής και μετά.