Ο Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Πουέρτα δεν έφευγε από τον Ρέντη»!
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Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στάθηκε στον απόλυτο επαγγελματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα στα πρώτα του 24ωρα.
Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ξεκάθαρα μία πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Στην αναφορά του στο ρεπορτάζ στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten ο Κώστας Νικολακόπουλος τόνισε ότι ο Κολομβιανός χαφ δεν έφευγε από τον Ρέντη θέλοντας να δουλέψει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δείτε το τι είπε από το 01.48.10 της εκπομπής και μετά.
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