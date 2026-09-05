Ο Γιώργος Στράντζαλης γράφει για το πρώτο crash test του Άρη με αντίπαλο την ΑΕΚ και τι πρέπει να κάνει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στην Αθήνα.

Ο Άρης πηγαίνει στη «Allwyn Arena» έχοντας κάνει το 2/2, με καλύτερη ψυχολογία και μία εικόνα που μέχρι στιγμής επιβεβαιώνει ότι φέτος διαθέτει καλύτερη βάση, περισσότερη ποιότητα και… κανονικότητα. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όμως, είναι η πρώτη φορά που όλα αυτά θα δοκιμαστούν σε πραγματικά υψηλό επίπεδο απαιτήσεων.

Από την 3η αγωνιστική ασφαλώς δεν μπορεί να προκύψει ασφαλές συμπέρασμα για το ταβάνι του φετινού Άρη, ούτε ένα αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να καθορίσει την πορεία του. Μπορεί όμως να δείξει κατά πόσο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είναι σε θέση να σταθεί σε μία πολύ διαφορετική συνθήκη από όσες συνάντησε μέχρι τώρα και απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη ποιότητα, συνοχή και αγωνιστικό ρυθμό.

Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα του αυριανού ντέρμπι: πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι ο Άρης όταν το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει αισθητά;

Τα δύο πρώτα παιχνίδια, απέναντι σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, του επέτρεψαν να έχει μεγαλύτερα διαστήματα ελέγχου, να κρατήσει περισσότερο την μπάλα και να επιβάλει σε αρκετές στιγμές τις δικές του συνθήκες. Με την ΑΕΚ αυτό δύσκολα θα συμβεί στον ίδιο βαθμό. Η Ένωση θα επιχειρήσει να πάρει την κατοχή, να πιέσει ψηλά και να αναγκάσει τον Άρη να λειτουργήσει με λιγότερο χρόνο και χώρο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Γρηγορίου δεν σκοπεύει να αλλάξει κατεύθυνση εξαιτίας του αντιπάλου. Ο Άρης δεν θα πάει για να κλειστεί πίσω από την μπάλα. Θα επιχειρήσει να διατηρήσει τις βασικές αρχές του: πίεση ψηλά όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κατοχή όταν μπορεί να την υποστηρίξει, σωστή έξοδο από το πρώτο pressing και κάθετο παιχνίδι όταν ανοίξει ο χώρος. Και εκεί μπορεί να βρει ευκαιρίες.



Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι όταν χάσει την ισορροπία της μπορεί να δεχθεί μεταβάσεις και κάθετες επιθέσεις. Ο Άρης θα προσπαθήσει να χτυπήσει ακριβώς σε αυτές τις στιγμές. Το ζήτημα είναι πόσο καθαρός και αποτελεσματικός θα είναι, γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι οι καλές προϋποθέσεις μπορεί να μην είναι πολλές. Το θετικό για τον Γρηγορίου είναι ότι διαθέτει πλέον περισσότερη ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή και περισσότερους διαφορετικούς τρόπους για να απειλήσει. Υπάρχουν λύσεις στην αρχική ενδεκάδα, αλλά και παίκτες από τον πάγκο που μπορούν να αλλάξουν τη μορφή του αγώνα.

Εξίσου σημαντική θα είναι η μάχη στον άξονα. Αν ο Άρης τη χάσει εύκολα, θα αναγκαστεί να αμύνεται για μεγάλα διαστήματα. Αν καταφέρει να περάσει την πρώτη πίεση της ΑΕΚ, θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να βρει τους χώρους που αναζητά. Εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του Ντέλε-Μπασίρου. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές έδειξε ότι ακόμη χρειάζεται χρόνο και απέναντι στην ένταση της ΑΕΚ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη υποστήριξη στον Ράτσιτς. Ο Άρης θα χρειαστεί ταχύτητα στη σκέψη, σωστές πρώτες πάσες και μεγαλύτερη συνέπεια στις δεύτερες μπάλες.

Σημαντική απώλεια στο πλάνο του Γρηγορίου είναι η διαφαινόμενη απουσία του Φαμπιάνο από το κέντρο της άμυνας. Και μαζί της προκύπτουν δύο ερωτήματα: ο βαθμός ετοιμότητας του Σούταλο και η επικοινωνία που θα μπορέσει να αναπτύξει με τον Γένσεν απέναντι σε μία από τις πιο ποιοτικές επιθετικές γραμμές του πρωταθλήματος. Δεν είναι μόνο θέμα ατομικών ικανοτήτων. Είναι κυρίως το πόσο γρήγορα δύο παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί μαζί θα καταφέρουν να λειτουργήσουν ως δίδυμο μέσα σε συνθήκες υψηλής πίεσης, έχοντας απέναντί τους Βάργκα και Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ, βέβαια, έχει και τη δική της δύσκολη εξίσωση. Μετά την απρόσμενη απώλεια βαθμών απέναντι στην Κηφισιά, δεν έχει μεγάλο περιθώριο για δεύτερη γκέλα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Champions League. Για τον Νίκολιτς είναι η πρώτη φορά που καλείται να διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη: ένα απαιτητικό παιχνίδι πρωταθλήματος ανάμεσα σε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, χωρίς να επιτρέψει στην ομάδα του να χάσει συγκέντρωση ή ένταση. Ο Άρης, από την πλευρά του, φτάνει στο ντέρμπι έχοντας ήδη κερδίσει περισσότερα από έξι βαθμούς. Έχει κερδίσει ηρεμία, χρόνο για να ενσωματώσει τους νέους παίκτες και αρχίζει να κερδίζει ξανά πόντους στην εμπιστοσύνη του κόσμου του. Και αυτό έχει αξία, γιατί το συγκεκριμένο γκρουπ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να αποκτήσει μεγαλύτερη ομοιογένεια. Δεν είναι στο τελικό στάδιο της εξέλιξής του και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται σαν να είναι.

Στη «Allwyn Arena», όμως, μπορεί να πάρει μία πρώτη σοβαρή απάντηση. Αν μπορεί να κρατήσει τις αρχές του όταν απέναντί του ανεβαίνει αισθητά η ποιότητα. Αν μπορεί να αντέξει τα δύσκολα διαστήματα χωρίς να χάσει το μυαλό του. Αν μπορεί να παίξει με θάρρος και όχι με φόβο. Γι’ αυτό το πρώτο ντέρμπι της σεζόν δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως εξετάσεις αποτελέσματος. Είναι η πρώτη πραγματική μέτρηση της προσωπικότητας που επιχειρεί να χτίσει ο φετινός Άρης.

