Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής Record, ο 31χρονος Μπρούμα είναι στη λίστα του Άρη καθώς αποτελεί ξένο σώμα στην Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός αποκτήθηκε από την Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2025 με οικονομικό αντάλλαγμα 6.5 εκατ. ευρώ στην Μπράγκα. Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός του στον αχίλλειο τένοντα ήταν ο λόγος της απώλειας της σεζόν καθώς έμεινε εκτός δράσης για διάστημα (τουλάχιστον) έξι μηνών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πέρυσι χρησιμοποιήθηκε μόλις σε τρία παιχνίδια.

«Το μέλλον του Μπρούμα μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα εκπνέει στις 15 Σεπτεμβρίου… Προτεραιότητα της Μπενφίκα είναι να πουλήσει τον παίκτη», αναφέρει μεταξύ άλλων, τονίζοντας επίσης ότι ο Πορτογάλος προπονείται μόνος του, δείγμα των (κακών) σχέσεών των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Μπρούμα με την Μπενφίκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Ο Πορτογάλος είναι γνωστός στην Ελλάδα μέσα από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Μπράγκα (90αγ., 27 γκολ, 22 ασίστ), Γαλατάσαραϊ (85 αγ., 15 γκολ, 21 ασίστ), Αϊτχόφεν (81αγ., 15 γκολ, 10 ασίστ).