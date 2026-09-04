Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ετοιμάζει στοχευμένες αλλαγές και να διατηρεί αναλλοίωτη την αγωνιστική του φιλοσοφία.

Ο Άρης μπαίνει στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν έχοντας ήδη δημιουργήσει θετικό έδαφος από το 2/2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά γνωρίζοντας παράλληλα ότι απέναντι στην ΑΕΚ (5/9 – 21:00, COSMOTE SPORT 8 HD) οι απαιτήσεις ανεβαίνουν αισθητά.



Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρεθεί για πρώτη φορά απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη ένταση, καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και τη δυνατότητα να πιέσει περισσότερο την πρώτη ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς αποτελεί και το βασικό ζητούμενο για τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια: να διαχειριστεί μία εντελώς διαφορετική συνθήκη από εκείνες που συνάντησε απέναντι σε Καλαμάτα και ΟΦΗ.

Η κατεύθυνση, πάντως, δεν αλλάζει. Ο Γρηγορίου δεν σκοπεύει να οδηγήσει την ομάδα του σε παθητικό παιχνίδι, αλλά να διατηρήσει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δουλεύει από την προετοιμασία. Πίεση ψηλά όταν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, προσπάθεια να σπάσει το πρώτο pressing της ΑΕΚ, σωστή κυκλοφορία και άμεση επίθεση όταν ανοίξει ο χώρος. Οι μεταβάσεις είναι ένα από τα σημεία στα οποία ο Άρης θα επιχειρήσει να χτυπήσει. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι μπορεί να αφήσει χώρους όταν χάσει την ισορροπία της, επομένως η ταχύτητα και η σωστή επιλογή στην πρώτη πάσα θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.



Σε επίπεδο προσώπων, ο Γρηγορίου προσανατολίζεται σε στοχευμένες αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Ρικάρντο Βέλιο, με τον Μπόσκο Σούταλο -εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου - να παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Φρέντρικ Γένσεν, καθώς ο Φαμπιάνο δεν κρίθηκε100% έτοιμος μετά το χτύπημα που είχε, στον μηρό, στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Στα άκρα της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά θα αγωνιστεί δεξιά και ο Ομάρ Ρίτσαρντς αριστερά. Στη μεσαία γραμμή, ο Ούρος Ράτσιτς θα έχει δίπλα του τον Τομ Ντέλε-Μπασίρου. Ο Μάρτιν Χόνγκλα παραμένει μία επιλογή που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με ρίσκο, καθώς προέρχεται από επέμβαση και ακόμη δεν έχει φτάσει στο 100% από πλευράς αγωνιστικού ρυθμού. Στα άκρα της επίθεσης, ο Μπενχαμίν Γκαρέ αναμένεται να ξεκινήσει δεξιά, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει προβάδισμα για την αριστερή πλευρά αντί του Παλάσιος. Ο Μανού Γκαρθία θα κινηθεί πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στην κορυφή. Ένα από τα βασικά διλήμματα του Γρηγορίου αφορούσε τη χρησιμοποίηση του Κριστιάν Κουαμέ στο πλευρό του Καντεβέρε. Οι δύο τους είχαν δείξει εξαιρετική συνεργασία στην προετοιμασία και διαθέτουν στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα απέναντι στην ΑΕΚ, κυρίως σε ένταση, ταχύτητα και πίεση στην πρώτη ζώνη.

Ο Άρης, πάντως, πηγαίνει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο και με την πρόθεση να διατηρήσει τις αρχές του ακόμη και σε ένα παιχνίδι πολύ μεγαλύτερων απαιτήσεων, επιβεβαιώνοντας το καλό του ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

