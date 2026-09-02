Ο Άρης άρχισε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, με το βλέμμα στραμμένο στην κατάσταση του Φαμπιάνο.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Άρης για το ντέρμπι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» (5/9, 21:00), με τον Φαμπιάνο να παραμένει το βασικό ερωτηματικό για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μηρό έπειτα από χτύπημα, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην πρώτη προπόνηση μετά το ρεπό της Τρίτης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη διατηρεί ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής του στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας. Όσο πλησιάζει η αναμέτρηση και ο Φαμπιάνο δεν επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες να βρίσκεται στη διάθεση του Γρηγορίου. Κι αυτό φέρνει πιο κοντά στο ντεμπούτο του τον Μπόσκο Σούταλο. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός «ζεσταίνεται» πλέον για την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του Άρη, η οποία ενδέχεται να έρθει κατευθείαν σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που ο Φαμπιάνο δεν είναι έτοιμος, ο Σούταλο αναμένεται να μπει άμεσα στην εξίσωση για το κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φρέντρικ Γένσεν. Οι επόμενες προπονήσεις θα είναι καθοριστικές για τον Φαμπιάνο, με το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο να αξιολογούν καθημερινά την κατάστασή του πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Στην ενημέρωσή της η ΠΑΕ Άρης αναφέρει… «μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ. Η προπόνηση της Τετάρτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Περιλάμβανε αρχικά ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, καθώς και παιχνίδια υψηλής έντασης σε περιορισμένους χώρους.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε ένα μπλοκ ασκήσεων αναερόβιας αντοχής με έμφαση στις αγωνιστικές μεταβάσεις, ενώ το κύριο μέρος ολοκληρώθηκε με παιχνίδι τακτικής βασισμένο στις αρχές αμυντικής και επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια εκτέλεσαν εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης βάσει της ανάλυσης της εβδομαδιαίας επιβάρυνσης και των δεδομένων από την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ο.Φ.Η.

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν, από την πλευρά του, έκανε ατομικό.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το απόγευμα ενόψει της αναμέτρησης με την Α.Ε.Κ. στην «Allwyn Arena» (05/09, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.».

