Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια.

Η πολωνική ιστοσελίδα «meczyki.pl» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ για τη Γιαγκελόνια εμπλέκοντας σ' αυτό τον Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού, που είναι στη λίστα των παικτών προς παραχώρηση.

Μετά τα δημοσιεύματα για Κάντιθ και Βαγιαδολίδ, που δεν βγήκαν αληθινά, ο Τόμας Βλόντατσικ ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής των «πράσινων» είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια.

Η πολωνική ομάδα αναζητούσε κι ένα δεύτερο στράικερ, μετά την απόκτηση του Νικ Πρέλετς και γι' αυτό στράφηκε στον 24χρονο Σέρβο επιθετικό που ήταν διαθέσιμος. Το deal θα αφορά δανεισμό του Πάντοβιτς, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Σημαντικό ρόλο για να δώσει τη συναίνεσή του ο Σέρβος έπαιξε και η συμμετοχή της Γιαγκελόνια στο Europa League.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος φορ έχει συμβόλαιο με το «τριφύλλι» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

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