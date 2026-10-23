Ο Ρουμπέν Ρέγες μίλησε στην Ισπανία για τον Άρη, τους στόχους, το ελληνικό ποδόσφαιρο και άφησε ανοιχτό το προσωπικό του μέλλον.

Ο Ρουμπέν Ρέγες παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «La Nueva España», μιλώντας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια στην πατρίδα του για την πορεία του, τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη και κυρίως για τον Άρη.

Ο τεχνικός διευθυντής των «κιτρινόμαυρων» αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας, στο οικονομικό χάσμα που υπάρχει με τους ισχυρότερους συλλόγους του Πρωταθλήματος, στην ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και στη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ποδοσφαιριστές του Άρη όπως οι Ράσιτς, Χόνγκλα και Σούταλο, ενώ άφησε ανοιχτό και το προσωπικό του μέλλον, αποκαλύπτοντας ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Πώς πάνε τα πράγματα στον Άρη;

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μία πολύ όμορφη εμπειρία, σε μία ομάδα που κάθε χρόνο παλεύει για την Ευρώπη και ζει με τη συνεχή πίεση που δημιουργούν οι υψηλοί στόχοι».

Πώς πηγαίνει η ομάδα αυτή τη στιγμή;

«Είμαστε πέμπτοι. Έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα που, θεωρητικά, μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, υπάρχει ένταση και αρκετό ταλέντο. Και θεωρώ ότι το επίπεδο έχει ανέβει αισθητά τα τελευταία τρία χρόνια».



Πού βλέπετε αυτή τη βελτίωση;

«Μετά την οικονομική κρίση έγιναν σημαντικές επενδύσεις. Οι μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, διαθέτουν πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς λειτουργούμε με περίπου 12 έως 14 εκατομμύρια και παρ’ όλα αυτά παραμένουμε ανταγωνιστικοί».

Ποιοι είναι οι στόχοι του Άρη;

«Οι τρεις μεγάλοι είναι οι ισχυρότεροι. Μετά από αυτούς είμαστε εμείς και ο ΠΑΟΚ. Η πρόκλησή μας είναι να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε. Η πέμπτη θέση είναι υποχρέωση για εμάς, ενώ η τέταρτη θα αποτελούσε επιτυχία. Παράλληλα, η απόδοση της ομάδας έχει άμεση επίδραση και στα οικονομικά. Έχουμε έναν βασικό πυρήνα περίπου 9.000 μελών, αλλά εδώ τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά απ’ ό,τι στην Ισπανία. Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, ο κόσμος αυξάνεται πολύ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 24.000. Όταν κερδίζεις, όλοι θέλουν να είναι εκεί».

Πώς βλέπετε συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο και την Εθνική ομάδα;

«Η Εθνική διαθέτει πολλούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Premier League και σε άλλα μεγάλα πρωταθλήματα. Γίνεται καλή δουλειά, υπάρχουν επενδύσεις στις ακαδημίες και σταδιακά έρχονται πολύ καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Είναι δύσκολο για τους νεαρούς παίκτες να καθιερωθούν στις πρώτες ομάδες, αλλά σιγά-σιγά αναδεικνύονται περισσότεροι. Αυτή η πόρτα πρέπει να ανοίξει ακόμη περισσότερο».

Σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να σταθεί ο Άρης στην Ισπανία;

«Είναι δύσκολο να γίνουν τέτοιες συγκρίσεις. Έχουμε όμως εξαιρετικούς παίκτες, όπως ο Ράσιτς, ο Χόνγκλα και ο Σούταλο. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε θέση στην Primera División και να παραμείνουμε εκεί».

Πώς είναι η ζωή στη Θεσσαλονίκη;

«Είναι πολύ μεσογειακή και θυμίζει αρκετά την Ισπανία. Η ποιότητα ζωής είναι εξαιρετική, οι άνθρωποι είναι φιλικοί και η χώρα πανέμορφη. Η Ισπανία βέβαια μου λείπει. Για μένα έχουμε την καλύτερη χώρα στον κόσμο».

Έχετε μάθει ελληνικά;

«Συνεννοούμαι κυρίως στα αγγλικά. Καταλαβαίνω αρκετά ελληνικά, αλλά το να τα μιλήσω είναι διαφορετικό. Έχω πάντως ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο. Τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια έκανα μαθήματα αγγλικών με ιδιωτικό καθηγητή και αφιέρωσα πολύ χρόνο. Στο ποδοσφαιρικό και καθημερινό λεξιλόγιο πλέον αισθάνομαι πολύ άνετα».

Πώς θα περιγράφατε το ελληνικό πρωτάθλημα;

«Υπάρχει πολύ τρέξιμο και μεγάλη ένταση. Γίνονται πολλές μεταβάσεις, ενώ οι ομάδες που βρίσκονται στη μέση ή χαμηλότερα στη βαθμολογία συχνά αμύνονται χαμηλά και προσπαθούν να χτυπήσουν με γρήγορους παίκτες. Στην Ισπανία υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην τακτική. Εδώ υπάρχουν συχνά μεγαλύτερα κενά ανάμεσα στις γραμμές, οπότε χρειάζεσαι παίκτες που μπορούν να κουβαλήσουν την μπάλα και να διασπάσουν αυτές τις αποστάσεις».

Φαντάζεστε τον εαυτό σας να επιστρέφει κάποια στιγμή στη Ρεάλ Οβιέδο;

«Δεν κλείνω την πόρτα στη Ρεάλ Οβιέδο, σε καμία περίπτωση. Είναι η ομάδα μου. Από τότε που έφυγα, έχω μιλήσει με τον Χεσούς Μαρτίνεθ κάποιες φορές, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή λόγω συμβατικών ζητημάτων. Πάντα μου είχε κάνει σαφές ότι ήθελε να επιστρέψω και το εκτιμώ.

Το συμβόλαιό μου ολοκληρώνεται φέτος και ακόμη δεν ξέρω ποιον δρόμο θα ακολουθήσω».