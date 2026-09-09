Ο Άρης δεν διαψεύδει το ενδιαφέρον για τον Νικολό Καζάλε αλλά το οικονομικό σκέλος της όλης ιστορίας δείχνει τον βαθμό δυσκολίας της υπόθεσης.

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλο Σίρα αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Άρη για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό σημειώνοντας ότι δεν έχει επέλθει οικονομική συμφωνία μεταξύ των «κίτρινων», του Νικολό Καζάλε αλλά και της Μπολόνια που έχει τα δικαιώματά του έως το καλοκαίρι του 2028. Μετά το post του γνωστού δημοσιογράφου, αρκετά ιταλικά media σκιαγράφησαν την κατάσταση του ποδοσφαιριστή τονίζοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον του αλλά και την ένταξή του στην transfer list της Μπολόνια από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ωστόσο, καμία από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν δεν οδήγησε σε τελική συμφωνία. Για παράδειγμα, πριν από περίπου δέκα ημέρες θεωρούταν δεδομένη η μετακίνηση του παίκτη στη Γουότφορντ, τελικώς όμως δεν επήλθε συμφωνία κι αυτό το κεφάλαιο έκλεισε καθώς ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των Βενέτσια, Μόντσα οι οποίες επίσης κινήθηκαν για την αγορά ή τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν ενδεχομένως να σχετίζεται τόσο με την απόσβεση επένδυσης που έχει κατά νου η Μπολόνια, όσο και με το συμβόλαιο του παίκτη. Η ιταλική ομάδα είχε καταβάλει το ποσό των 6.5 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του καθώς οι ετήσιες απολαβές του Νικολό Καζάλε ανέρχονται στα 1.8 εκατ. ευρώ. Ο Ιταλός δεν είναι στο αγωνιστικό πλάνο του Ντομένικο Τεντέσκο και η Μπολόνια επιχείρησε τόσο την αποδέσμευσή της από το συμβόλαιο του παίκτη όσο και την εξασφάλιση χρημάτων μέσω πώλησης.

Εστιάζοντας στο ενδιαφέρον του Άρη, το ύψος του συμβολαίου του παίκτη με την Μπολόνια προφανέστατα αποτελεί το «αγκάθι» της υπόθεσης. Από την άλλη πλευρά, το ότι η Μπολόνια θέλει να αποδεσμευτεί (έστω) από ένα μέρος του συμβολαίου του, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα «χαρτιά» των «κίτρινων». Κι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές ανοιχτές αγορές. Σε λίγες ώρες κλείνουν αυτές των Πολωνία και Κύπρου ενώ αυτή της Ρωσίας ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Έτσι οι ευρωπαϊκές επιλογές θα περιοριστούν σε… Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία και θα απομείνουν μόνο αυτές της Λατινικής Αμερικής.