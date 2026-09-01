Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, τους πρωταγωνιστές της και τις πραγματικές ανάγκες του Τριφυλλιού στο μεταγραφικό παζάρι.

Να και το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στο οποίο έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο! Εστω για 45 λεπτά, στο πρώτο ημίχρονο. Τον βοήθησε πολύ το γκολ στο 3', απελευθερώθηκε ψυχολογικά, έπαιξε μονότερμα. Τρεις ευκαιρίες, ένα δοκάρι. Ούτε 0-2, ούτε 0-3. Σκέτο – νέτο 0-1 στο ημίχρονο. Κι αυτό ελέω Πένια, ο οποίος στο 41' αποσόβησε με εκπληκτική απόκρουση την ισοφάριση του Οζέγκοβιτς, ενώ το ίδιο έκανε και στο σουτ του εξαιρετικού Πάντεα, τον οποίο έχει πάρει ο Ηλίας Χαραλάμπους από την πρώην ομάδα του (Στεάουα) ως δανεικό. Εδώ που τα ξαναλέμε, το ξανατονίζουμε: οι δυο κατά μέσο όρο καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού από την αρχή της σεζόν είναι ο Ισπανός κίπερ και ο γίγας Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Και σταδιακά, παιχνίδι με παιχνίδι, αρχίζει πια να τους πλησιάζει ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός το «καθάρισε» χθες το ματσάκι όπως είχε «καθαρίσει» και δυο σερί προκρίσεις, επί της ΤΣΣΚΑ 1948 και της Χράντετς Κράλοβε. Αλλαγή, γκολ, νίκη. Και ωραίες δηλώσεις μετά τη λήξη του αγώνα για την αξία και τη χρησιμότητα των τεσσάρων επιθετικών και για το πόσο εξαντλούν τους αμυντικούς ο Τετέι με τον Λιβάι Γκαρσία. Ο Λιβάι, μαζί τον Ταμπόρδα που είχε εκπληκτικές εκτελέσεις στατικών φάσεων, το δίδυμο Κυριακόπουλου – Αντίνο που «κεντούσε» από αριστερά και κυρίως ο αεικίνητος για 45 λεπτά, Κινγκς Κάνγκουα, ήταν οι βασικοί παράγοντες της απόλυτης κυριαρχίας του Τριφυλλιού στο θεαματικό του, αλλά στείρο πρώτο μέρος. Δίπλα στον Κάνγκουα, μάλιστα, έκανε και το πρώτο του πολύ καλό ματς, «γεμάτο» παιχνίδι και ο Καμαρά, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46'. Ο Γάλλος είχε αυτή τη φορά και κοψίματα και κατά διαστήματα επιθετικό pressing, εκτός από την αναμφισβήτητη συμβολή του στον αναπτυξιακό τομέα και στην οργάνωση του παιχνιδιού, στοιχεία τα οποία έδεσαν με την ενέργεια, την ταχύτητα, τις γρήγορες αποφάσεις, την πίεση και την πληθωρική παρουσία του Κάνγκουα.



Από το 46', όμως, που μπήκε ο Κοντούρης στη θέση του Γάλλου, όλα άλλαξαν για τον Παναθηναϊκό. Οχι προς το καλύτερο, όπως στο Κράλοβε, όπου ο νεαρός έκανε πολύ καλή εμφάνιση όταν είχε αντικαταστήσει τον Τσιριβέγια. Ο Λεβαδειακός φρέσκαρε τη μεσοεπιθετική γραμμή του, πήρε μέτρα στο γήπεδο, πίεσε για 20 λεπτά, ήταν πιο θαρραλέος. Εκμεταλλεύτηκε την κόπωση του Κάνγκουα, έπαιξε έξυπνα από την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Μία, που «έσβησε» ο Πένια: το ολλανδικό δίδυμο ήταν και πάλι σε ετοιμότητα, όπως και ο Καλάμπρια κι αυτή τη φορά οι Πράσινοι κράτησαν για πρώτη φορά επί Νίστρουπ το «μηδέν» παθητικό. Και «κλείδωσαν» τη νίκη με την αποβολή του Συμελίδη και το 0-2 του Ντέσερς μέσα σ' ένα λεπτό (76' – 77').

Κερδίζει χρόνο, ανάσες, πίστη, αυτοπεποίθηση, συσπείρωση ο Παναθηναϊκός μ' αυτές τις νίκες. Αν φέρει ισοπαλία την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι ένα «κακό» αποτέλεσμα. Αν έμενε στο «Χ» με τον Λεβαδειακό η γκρίνια θα επανερχόταν. Αντ' αυτού, ο δεσμός νέων παικτών, καινούριου συνόλου και προπονητικού τιμ ισχυροποιήθηκε με την εξέδρα της Λιβαδειάς, όπου τα vibes ήταν... τραγουδιστικά από το 3'...



Υ.Γ. Οσοι παρακολούθησαν το ματς Κηφισιά – ΑΕΚ και έχουν παρακολουθήσει και ολίγον από Παναθηναϊκό, ίσως να αντιλήφθηκαν τελικά ότι μάλλον ήταν σωστή η απόφαση Νίστρουπ και διοίκησης να ζητηθεί αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας. Αυτό δεν συνεπάγεται, βέβαια, ότι ο Παναθηναϊκός τη μεθεπόμενη Τετάρτη, τρεις μέρες μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, θα νικήσει την ομάδα των Βορείων Προαστίων στη Λεωφόρο. Κάθε άλλο! Θα είναι τόσο δύσκολο το ματς όσο ήταν και για την Ενωση, απέναντι σε μια ομάδα την οποία πάνω απ' όλα ο Λέτο έχει μάθει να μην παίζει παθητικά και να μην φοβάται. Οποιοι κι αν παίζουν...

Υ.Γ. 1: Το επαναλαμβάνουμε τώρα που ακόμα του Ουναϊ είναι... ανοιχτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ανάγκη ένα 6-8άρι, έναν εξτρέμ (εφόσον φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται ο Ζαρουρί που έμεινε εκτός αποστολής και εναντίον του Λεβαδειακού) και έναν αριστεροπόδαρο στόπερ που θα μπορεί να παίζει και ως αριστερός μπακ, διότι για τον Κρίστιανσεν που είχε πρόβλημα στον τένοντα, ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος πότε θα είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται τέσσερα 8-10άρια (Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Κάνγκουα).