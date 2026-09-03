Τα εξωπραγματικά νούμερα στη συμφωνία για τον Ουναΐ και τα ανεπανάληπτα επίπεδα που έχει φτάσει η επένδυση του Παναθηναϊκού το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε χθες να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο deal της ιστορίας του από άποψη οικονομικών δεδομένων, το οποίο αποτελεί κι ένα σημάδι, μαζί και με τον ερχομό του νέου γηπέδου, πως το κλαμπ έχει πλέον αλλάξει επίπεδο στη νέα εποχή που μπαίνει.

Η απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ είναι ταυτόχρονα ένα «δώρο» προς τον κόσμο από την ιδιοκτησία της ομάδας, μία επίδειξη του μπορούν να φτάσουν πλέον οι «πράσινοι», όταν κάνουν υπερβάσεις, αλλά και μία ισχυρή «ένεση» ποιότητας στο αγωνιστικό κομμάτι, με το ρόστερ που έχει να διαχειριστεί πλέον ο Τζέικομπ Νίστρουπ να είναι ένα από τα πιο ποιοτικά και γεμάτα στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.

Το «τριφύλλι» πέρασε έναν πραγματικό... κυκεώνα διαπραγματεύσεων για δεύτερο σερί καλοκαίρι, αυτή τη φορά όμως, έχοντας και τον παίκτη στο πλευρό του από ένα σημείο και μετά, κατόρθωσε να ντύσει τον παίκτη στα πράσινα κάνοντας μία από υπερβάσεις.

Για να καταφέρει να αποσπάσει το «ναι» της Τζιρόνα ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να αλλάξει πλήρως την προσέγγιση την οποία είχε αρχικά, όταν οι πρώτες συζητήσεις αφορούσαν δανεισμό του ποδοσφαιριστή με υποχρεωτική οψιόν. Η εμπλοκή της NEOM άλλαξε το παιχνίδι και οι «πράσινοι» αναγκάστηκαν να αλλάξουν άρδην το σχέδιό τους πηγαίνοντας πλέον σε... φουλ επίθεση με προσφορές που αφορούσαν την άμεση αγορά του.

Τελικά η «μπίλια» έκατσε στα 12+3 εκατ. ευρώ, ποσό που και χωρίς να πιάσει τα μπόνους, είναι αρκετό για να καταστήσει τον Μαροκινό ως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Αντίστοιχη υπέρβαση χρειάστηκε και στο κομμάτι που αφορούσε το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Το «τριφύλλι» έστρωσε μπροστά του ένα... χαλί 12 εκατ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια με αποτέλεσμα ο Ουναΐ να γίνει έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της ομάδας.

Κοινώς ο Παναθηναϊκός έσπασε στην ίδια μεταγραφή τόσο το ρεκόρ αγοράς του όσο και το ρεκόρ συμβολαίου που είχε δώσει ποτέ σε ποδοσφαιριστή. Το συνολικό πακέτο φτάνει τα 24 εκατ. ευρώ, αν προσθέσουμε τα χρήματα για την αγορά κι εκείνα για την αμοιβή του ποδοσφαιριστή, χωρίς να βάλουμε μέσα τα της εφορίας.

Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως αυτό το έκανε όταν είχε ήδη δώσει πάνω από 30 εκατ. ευρώ για μεταγραφές (δεν βάζουμε μέσα συμβόλαια παικτών) στο ίδιο καλοκαίρι, η ομάδα βρίσκεται στο Conference League, άρα δεν έχει πολλά έσοδα από την Ευρώπη και τα χρήματα που έλαβε από τις πωλήσεις δεν ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

Το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός έσπασε όλα τα ρεκόρ επενδύοντας 46 εκατ. ευρώ για μεταγραφές

Σε προηγούμενα σημειώματα είχαμε αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός είχε αυτό το καλοκαίρι ήδη καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα σε δαπάνες για μεταγραφές. Με την προσθήκη του Ουναΐ, οι «πράσινοι» έφτασαν τις 14 προσθήκες το φετινό καλοκαίρι.

Ξεκίνησαν με την παραμονή των Τσάβες και Ζαρουρί, του πρώτου ως δανεικού και του δεύτερου με μεταγραφή (παρ' ότι έφυγε τελικά χθες κι εκείνος δανεικός) και στη συνέχεια ακολούθησαν οι προσθήκες των Καμαρά, Τσάπρα, Πένια και Ραστόντερ, οι οποίες ξεπέρασαν τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν ο ελεύθερος Ντε Φράι, ο Σέχου (που δεν αφορά τον βασικό σχεδιασμό), ο Κρίστιανσεν, που ήρθε ως δανεικός και κάπου εκεί ξεκίνησαν τα πολλά. 5 για τον Φαν Ντρόνγκελεν, 4 για τον Κάνγκουα, δανεισμός του Λιβάι με ενοίκιο στα 800 χιλ. και οψ. αγοράς 10 εκατ. ευρώ, 7 για τον Λούζα και το «κερασάκι» στην τούρτα με τα 12 για τον Ουναΐ.

Αν κάτσει κανείς να κάνει τη... σούμα σε όλα αυτά τα ποσά θα δει πως το «τριφύλλι» έχει αυτή τη στιγμή δαπανήσει 46,3 εκατ. ευρώ σ' ένα καλοκαίρι, κάτι που φυσικά όχι απλά δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά ούτε καν έχει πλησιάσει σε τέτοια νούμερα σε άλλο μεταγραφικό παράθυρο, ούτε ακόμη και στην εποχή της πολυμετοχικότητας.

Το «τεφτέρι» των μεταγραφών του Παναθηναϊκού