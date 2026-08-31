Ολυμπιακός: Για δύο Ελληνόπουλα που έκαναν τη διαφορά ο λόγος…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για Έλληνες, Πορτογάλους και Βραζιλιάνους του Ολυμπιακού!

Για άλλη μία φορά η ιστορία επαναλήφθηκε: Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού σε ένα ακόμη πρωτάθλημα εξελίχθηκε σε ένα θρίλερ, που ευτυχώς είχε καλό φινάλε.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δίκαια κέρδισε και είχε κι ευκαιρίες για ένα ευρύ σκορ, ειδικά στο τέλος που οι γηπεδούχοι βγήκαν πολύ μπροστά, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν ισοφαριστεί στις δύο φάσεις του Αστέρα στο 70’ και στο 85’, όπου ο Ορτέγα είχε τη ρέντα του καλού γκολκίπερ, με την μπάλα να φεύγει άουτ στα σουτ από καλές θέσεις των παικτών της Τρίπολης.

Για να είμαι ειλικρινής, ξέροντας τι γίνεται κάθε φορά που ο Ολυμπιακός τέλη Αυγούστου παίζει εκτός έδρας, με την ομάδα του να είναι μονίμως σε αναστάτωση, δηλαδή με παίκτες να φεύγουν και να έρχονται, θα ήμουν ευχαριστημένος και μισό μηδέν να κέρδιζε χθες, οπότε υπό αυτή την έννοια τέλος καλό, όλα καλά.

Θα ήθελα να σταθώ σε ένα Ελληνόπουλο, στον Σάλιακα, που έδειξε ότι θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του στη μάχη για μία θέση στην ενδεκάδα. Ο έμπειρος δεξιός μπακ ήταν νομίζω ο καλύτερος «ερυθρόλευκος» στο α’ ημίχρονο, καθώς αφενός μεν ήταν θετικός αμυντικά, ακόμη και στο ψηλό παιχνίδι, αφετέρου δε ήταν ο μακράν πιο επικίνδυνος παίκτης δημιουργικά, βγάζοντας πέντε σέντρες, εκ των οποίων η τέσσερις ήταν η μία πιο απειλητική από την άλλη, με αποκορύφωμα φυσικά εκείνη στο γκολ.

Είχε τσαγανό στο παιχνίδι του, όχι απλά έκοψε σε δύο περιπτώσεις αλλά κέρδισε και φάουλ, ενώ είχε αρκετές σωστές πάσες είτε με τη μία, είτε προς την επίθεση. Οι εκτελέσεις του σε κόρνερ και φάουλ δεν ήταν επιτυχείς, αλλά το κομμάτι αυτό αποτελεί μία μόνιμη αδυναμία του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ-χθες δύο φορές οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν να κάνουν κομπίνες σε κόρνερ και πραγματικά απογοήτευσαν, με τις σέντρες των Έσε και Τσικίνιο, αντίθετα με τον Αστέρα που έκανε μία εξαιρετική κομπίνα από την οποία δεν ήταν μακριά να φτάσει στην ισοφάριση.

Να καταγράψω, πάντως, ότι ήταν η δεύτερη φορά που ξεκινάει βασικός ο Σάλιακας (πρώτη στο 0-0 με τη ΝΕΚ) και ξανά γίνεται γρήγορα αλλαγή στο β΄ ημίχρονο. Με τη ΝΕΚ ήταν στο 56’ από κράμπες, τώρα με τον Αστέρα ήταν στο 64’ από κάποια αδιαθεσία. Γενικά νομίζω ότι το ρεζερβουάρ του μοιάζει να είναι για γύρω στα 55-60 λεπτά λόγω όχι ιδανικής προετοιμασίας, οπότε πρέπει να το δει αυτό.

Και κάτι για άλλο ένα Ελληνόπουλο του Ολυμπιακού, που χθες ήταν αντίπαλος του! Αναφέρομαι φυσικά σον Παπακανέλλο, που μπαίνοντας αλλαγή ένα τεταρτάκι έκανε τη διαφορά ταλαιπωρώντας πολύ την ομάδα στην οποία ανήκει. Πρόλαβε και κέρδισε δύο κίτρινες (!), εντυπωσίασε με τις προσωπικές ενέργειες του αλλά και γενικά τις εμπνεύσεις του, πήγε να ισοφαρίσει το ματς με ένα επικίνδυνο σουτ, έκανε τη διαφορά στο τέλος, όπως την είχε κάνει ο Σάλιακας στην αρχή και πραγματικά μας έκανε να αναρωτηθούμε δύο πράγματα.

Πρώτον, που είχε εξαφανιστεί τόσο καιρό αυτός ο πραγματικά σούπερ ταλαντούχος επιθετικογενής παίκτης. Και δεύτερον, θα τον δούμε να παίζει έτσι και με τους άλλους μεγάλους η, μόνο με τον Ολυμπιακό;

Άσχετο: Θυμάστε μία ανάρτηση του Ρόντινεϊ προ ολίγων ημερών, που έγραφε «καταλαβαίνεις τι είχες, μόνο όταν το χάσεις»; Είναι προφανές ότι μετά τη ρεβάνς με τη ΝΕΚ ο Βραζιλιάνος είχε πάρει το μήνυμα να ψάξει να βρει ομάδα. Και ήρθε και η αποβολή με τον Ατρόμητο, που άφησε την ομάδα έστω για λίγα λεπτά στο τέλος με παίκτη λιγότερο κι έδεσε το γλυκό. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε κι εδώ την οριστική εξέλιξη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ίσως θυμάστε ένα άρθρο εδώ την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο εξέφραζα τον προβληματισμό μου γιατί με την παρουσία του Γκουστάβο Σα, που είναι καθαρόαιμος χαφ, ήταν συχνά άδεια η περιοχή του Ολυμπιακού στις σέντρες και τις πλαγιοκοπήσεις της ομάδας.

Είδαμε ότι χθες ο Μεντιλίμπαρ άφησε στον πάγκο τον νεαρό Πορτογάλο προτιμώντας τον πιο έμπειρο συμπατριώτη του Τσικίνιο, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσε ότι η ομάδα του έτσι ήταν πολύ ακίνδυνη επιθετικά και από το 18ο μόλις λεπτό τράβηξε πλάγια τον Τσικίνιο και πέρασε τον Ζότα πίσω από τον φορ. Μία ξύπνια κίνηση που άλλωστε δικαιώθηκε λίγα λεπτά μετά, με τον Ζότα να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ ακριβώς με τον τρόπο που ξέρει, δηλαδή να χώνεται από πίσω ως κρυφός κυνηγός.

Ήταν φανερό από τα προηγούμενα παιχνίδια ότι δεν θα αργούσε η ώρα που ο Ζότα θα άρχιζε να μετράει γκολ και σε επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού, καθώς πολύ απλά ξέρει να πλασάρεται καλά στην περιοχή. Γενικά είναι πολύτιμος παίκτης, καθώς επιβεβαιώνεται και μέσα από τα παιχνίδια ότι μπορεί να παίξει κι εξτρέμ. Για την ακρίβεια πρέπει να προσέξουμε ότι και τις δύο φορές που ο προπονητής τον ξεκίνησε βασικό, με τη ΝΕΚ εκτός έδρας και χθες στην Τρίπολη, τον είχε στην αρχική ενδεκάδα στα πλάγια της επίθεσης.

Το θέμα είναι ότι κι αυτός, όπως κι ο Σάλιακας, δεν έχει ακόμη δυνάμεις για πάνω από 60 λεπτά παιχνιδιού. Και χθες που ο Μεντιλίμπαρ τον άλλαξε στο 69’, άργησε κιόλας να τον βγάλει. Οπότε χρειάζεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι