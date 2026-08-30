Τι κάνει ο Ολυμπιακός στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του σε κάθε πρωτάθλημα!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το παιχνίδι στην Τρίπολη, αλλά και εξηγεί ποιoν εξτρέμ θα ήθελε στον Ολυμπιακό!

Είχα γράψει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για την πρεμιέρα, ότι οι «ερυθρόλευκοι» πάντοτε βρίσκουν τον τρόπο και κερδίζουν όταν ξεκινάνε εντός έδρας το πρωτάθλημα-και είδατε ότι έστω με μεγάλη δυσκολία κι αυτή τη φορά πήραν τη νίκη επί του Περιστερίου.

Τώρα, όμως, κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη έχουμε μία άλλη συνθήκη απόψε το βράδυ. Τώρα είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και το παρελθόν μας λέει ότι πρέπει να περιμένουμε ένα δραματικό παιχνίδι! Πολύ απλά γιατί τέτοια είναι σχεδόν όλα τα Αυγουστιάτικα πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού σε κάθε πρωτάθλημα!

Τα αποτελέσματα εδώ και πάνω από 15 χρόνια μιλάνε μόνα τους:

28.8.2010 Ηρακλής-Ολυμπιακός 2-1

26.8.2012 Βέροια-Ολυμπιακός 1-2

19.8.2013 Καλλονή-Ολυμπιακός 0-1 (στο ΟΑΚΑ)

30.8.2014 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 1-1

29.8.2015 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-2 με τα γκολ μετά το 90’ (στο ΟΑΚΑ)

26.8.2017 Λαμία-Ολυμπιακός 0-1 (στο ΟΑΚΑ)

29.8.2022 Αστέρας-Ολυμπιακός 0-0

17.8.2024 Βόλος-Ολυμπιακός 0-2 με το 2ο γκολ στο 73΄

30.8.2025 Βόλος-Ολυμπιακός 0-2 με τα γκολ μετά το 77’

Άρα, σε εννιά τέτοια παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει μία ήττα, δύο ισοπαλίες κι έξι νίκες ουσιαστικά όλες οριακές, κι από αυτές τις τρεις όχι πραγματικά εκτός έδρας, αλλά στο ΟΑΚΑ, λόγω έργων.

Αλλά και αλλιώς να το πάρουμε, πάντοτε τα πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού σε κάθε πρωτάθλημα εξελίσσονται σε θρίλερ! Κάπως έτσι έχει κερδίσει 1-0 τον Πανιώνιο με γκολ στο 90’, 3-2 τον Εργοτέλη, 2-1 τον Ηρακλή με γκολ στο 75΄ από ανατροπή και 2-1 τη Λαμία, ενώ έχει φέρει ισοπαλίες 1-1 με τον ΠΑΣ και την ΑΕΚ.

Επιπλέον, κι ο Αστέρας είναι μία ομάδα που όταν παίζει με μεγάλο αντίπαλο στο πρώτο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα πάντοτε τα δίνει όλα. Έτσι, έχει κερδίσει 1-0 τον ΠΑΟ, έχει φέρει 0-0 με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ κι έχει χάσει εντελώς οριακά 1-2 και 0-1 από τον ΠΑΟΚ και 0-1 και 2-3 από την ΑΕΚ.

Θα ήθελα να μη δικαιωθώ κι ο Ολυμπιακός να κάνει έναν ωραίο περίπατο απόψε στην Τρίπολη, αλλά το παρελθόν μας δείχνει ότι πρέπει να περιμένουμε ένα παιχνίδι με τεράστιες δυσκολίες για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ του για νίκη, αλλά όχι πάνω από 60-40 και σε παιχνίδι θρίλερ!

Άσχετο:

Ο Βάργκας είναι ξεκάθαρα ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για εξτρέμ. Παραμένει. Απλά μη νομίζουμε για παράδειγμα ότι ο Χιλ, ο άλλος για τον οποίο έχει ανάψει πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ, είναι μία φτηνή περίπτωση. Όπως τουλάχιστον γράφουν τα ρεπορτάζ της Σεβίλλης, η τοπική ομάδα τον θέλει να τον πάρει εάν τελικά πουλήσει τον Βάργκας και η Τζιρόνα της ζητάει για τον Χιλ 10 εκ. Ευρώ. Δύο εκ. Ευρώ λιγότερα απ΄ όσα προσφέρει ο Ολυμπιακός στη Σεβίλλη για τον Βάργκας. Αν και νομίζω ότι αν δεν γίνει του Βάργκας, θα πάει για άλλον ο Ολυμπιακός. Ίσως τον Νταβιντασβίλι.

Προσωπικά θα μου άρεσε πολύ μία περίπτωση την οποία είχαν ψάξει στον Ολυμπιακό τον Ιούλιο, χωρίς όμως να προχωρήσουν. Αναφέρομαι στον Ιταλό Γκρίφο της Φράϊμπουργκ, παρότι είναι 33 plus και παρότι είναι εξτρέμ που δεκαρίζει. Έχει, όμως, εκπληκτική ικανότητα στις στατικές φάσεις, με συνέπεια να έχει γράψει στη γερμανική ομάδα 108 γκολ κι 99 ασίστ (!!!) σε εφτά σεζόν, έχοντας μονίμως διψήφιο αριθμό και σε γκολ και σε ασίστ!!! Ο δε Ολυμπιακός έχει φοβερή αδυναμία στις εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ.

Ο Γκρίφο πριν 10 ημέρες επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Φράϊμπουργκ. Δεν ξέρω αν έχει ρήτρα που του επιτρέπει να φύγει, αλλά όπως κι αν έχει και για να μη γίνει καμία παρεξήγηση απλά εξέφρασα μία προσωπική άποψη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η παρουσία του Ζότα σε αυτό το τελευταίο 20λεπτο του αγώνα με τον Ατρόμητο δικαίωσε την εκτίμηση ότι είναι μία εξαιρετική λύση για να έρχεται από τον πάγκο στο β΄ ημίχρονο και να κάνει άνω κάτω ένα παιχνίδι που έχει στραβώσει για την ομάδα του!

Ο Πορτογάλος σε αυτό το διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε πρόλαβε και κέρδισε δύο κίτρινες κάρτες με προσωπικές ενέργειες, έχασε μία ευκαιρία με κεφαλιά, έφτιαξε μία ευκαιρία (στον Ρόκα), ήταν μέσα στο μοναδικό γκολ (κερδίζοντας την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από την εκτέλεση του κόρνερ), έκανε κούρσες, είχε συνεργασίες.

Μακάρι να μπορεί να παίξει έτσι κι από την αρχή ενός αγώνα, γιατί δεν τον έχουμε δει ακόμη (μία φορά έπαιξε βασικός κι έπαθε θλάση στο πρώτο δεκάλεπτο), αλλά ως αλλαγή που τον έχουμε δει, για παράδειγμα και στο 0-0 με τη ΝΕΚ στο Καραϊσκάκη, είναι ταμάμ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι