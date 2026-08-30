Ο Ολυμπιακός τα δίνει ξανά όλα με στόχο να κλείσει τον χαρισματικό χαφ Γκουστάβο Πουέρτα ενώ παλεύει ακόμα και την περίπτωση του εξτρέμ Βάργκας!

Το θέμα Πουέρτα παραμένει - όπως όλα δείχνουν - ανοιχτό για τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ παραμένει για τα καλά στο στόχαστρο των Πειραιωτών που κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει δικό του τον παίκτη.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα ο ρεπόρτερ Σιέρα από την Κολομβία - και όχι μόνο εκείνος - είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του. Με βάση τις ίδιες πηγές η πρόταση προς τον διεθνή μέσο είναι να κλείσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν. Υπάρχουν ενδείξεις πάντως σε αυτή την χρονική συνθήκη ότι για τον Πουέρτα μπορεί να προκύψουν καλά μαντάτα δίχως φυσικά να υπάρχει κάτι το τελικό.

Σε πρώτο πλάνο συνεχίζει να είναι και η περίπτωση του Ελβετού διεθνούς ακραίου Ρούμπεν Βάργκας. Περίπτωση την οποία επίσης προσπαθεί πολύ ο πειραϊκός σύλλογος έτσι ώστε να εντάξει και αυτόν τον παίκτη στο δυναμικό του.